El PSOE exige al Gobierno autonómico medidas urgentes para salvar la hostelería de la provincia de León

La secretaria de Organización del PSOE de León y procuradora en Cortes, Nuria Rubio, el coordinador de Fomento, Turismo y Deportes del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, la procuradora socialista y secretaria de Comercio, Turismo y Desarrollo Empresarial del PSL -PSOE, María Rodríguez, y la procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, Yolanda Sacristán, se han reunido este viernes con representantes de la hostelería de la provincia de León para “buscar soluciones que ayuden al sector debido a las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León”.

Nuria Rubio, que participó junto a otros compañeros de partido en la manifestación celebrada este jueves en León (y simultáneamente en Ponferrada, Astorga y Cistierna) para exigir un plan de rescate que evita la ruina del sector, ha citado los esfuerzos realizados desde el Ayuntamiento, Diputación y Gobierno central.

“Todas las administraciones, en la medida de sus posibilidades, han ofrecido ayudas para salvar la hostelería de la provincia. Pero no es suficiente, necesitamos que la Junta de Castilla y León cumpla sus responsabilidades”, ha declarado. “Siete meses después, la Junta no ha pagado ni un euro a nadie. La gente no puede esperar más. Mientras el Gobierno de España ha puesto más de 1.000 M€ para trabajadores y autónomos de Castilla y León, desde el Gobierno autonómico solo hemos obtenido silencio. Pero no lo vamos a consentir, no vamos a permitir que nadie se quede atrás”, ha añadido la parlamentaria mostrando el apoyo incondicional del Partido Socialista.

Ángel Hernández ha anunciado el plan de choque propuesto desde el PSOE de Castilla y León, dotado con 40 millones de euros en ayudas directas, y que también contempla regular los alquileres de los locales y un cheque resistencia de entre 150 y 300 euros semanales. “Queremos mirar a los ojos a los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, un sector que en León da de comer a más de 20.000 familias, y que con el cierre y la falta de ayudas por parte de la Junta está sufriendo muchos problemas. Necesitan poder mantener los gastos fijos de sus negocios. No podemos alargar más esta situación: urgen medidas inmediatas”, ha argumentado el procurador autonómico.

“El Gobierno de Mañueco y de Igea no da soluciones, solo titulares, pero la realidad es que ni un solo euro se ha destinado a la hostelería en Castilla y León”, ha completado, recordando que en las ayudas de turismo dejaron fuera al 72% del sector.

Hernández ha informado que la próxima semana se debatirá una moción socialista en las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a que tome las riendas de esta situación y deje de mirar para otro lado, aprobando el plan de choque estudiado por el PSOE. “Pedimos al PP y a Cs que sean valientes, que se enfrenten al problema y voten a favor de este paquete de medidas”.

El coordinador socialista ha resumido el “esfuerzo” realizado desde el Partido Socialista, que también instará al Gobierno de España a agilizar los trámites administrativos de los ERTE para que los pagos se produzcan a la mayor brevedad posible y a estudiar la ampliación de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO.