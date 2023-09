Ponferrada acoge del 4 al 8 de octubre el festival Sin red

Del 4 al 8 de octubre, el festival Sin red en su versión de sala acoge en Ponferrada una muestra de lo mejor de la creación del circo contemporáneo. Organizado en colaboración con el grupo Maintomano y el programa del Ministerio de Cultura Circo a escena, el ciclo ofrece 9 representaciones tanto en el Bergidum como en la Sala Río Selmo. Las localidades y el abono para todo el ciclo, con un 10% de descuento, están a la venta en los canales habituales.

Tras llevarse a cabo en las fiestas de la Encina la versión de calle del festival, el Teatro Bergidum acogerá tres de las funciones del ciclo, además de dos pases del espectáculo ‘Control freak’ ofertados en campaña escolar para alumnado de bachillerato y segundo ciclo de la ESO. Así, el jueves, 5 de octubre, Proyecto Tránsito presenta ‘361º Grados’, una pieza/poema existencialista que parece circo, pero no lo es del todo; parece danza, pero no lo es del todo y que parece una instalación, aunque no lo sea del todo.

El viernes, 6, la compañía leonesa La Pequeña Victoria Cen utiliza en ‘Disculpa si te presento como que no te conozco’ vocabulario de circo y danza para generar una propuesta íntima que conecta con las emociones de cada espectador en el que dos cuerpos juegan con la simetría, la duplicidad y la ambigüedad para componer imágenes sorprendentes, diálogos acrobáticos y escenas oníricas. El trabajo está recomendado por la Red Española de Teatros.

El sábado, 7, la delegación española del movimiento Save the Temazo, creado en 1971 por activistas musicales canadienses y en el que colaboraron nombres como David Bowie, Gloria Gaynor, Chuck Berry o Tina Turner, presenta ‘Indoor’, un trabajo que usa proyecciones en directo y un espectacular diseño de iluminación, ofreciendo una experiencia visual única que cambiará la percepción de la realidad, presentando disciplinas artísticas circenses muy variadas. La función está incluida también en el Abono Ancha 15.

La Sala Río Selmo, por su parte, acoge ‘La grutesca’, un trabajo singular que no es fácilmente clasificable dentro de las categorías clásicas de circo o teatro, sino que es un híbrido de las dos. La acción se desarrolla en una pequeña carpa con capacidad para 32 espectadores mayores de 12 años por pase. A partir de aquí las escenas se suceden en una minúscula pista central y un pasillo por el que desfilan una serie de actos poéticos mientras la banda sonora nos acompaña a viajar por el universo de la risa. Se llevarán a cabo cuatro pases los días 7 octubre (a las 12,30 y 17,30 horas) y 8 de octubre (pases a las 10,30 y 12,30 horas).

Las localidades para cada función tienen un precio de 5 euros y se oferta un precio especial con descuento para las cuatro funciones del ciclo por 20 euros, sólo en taquilla.