Podemos anima a participar masivamente en la manifestación del 8M de Ponferrada

Podemos Ponferrada anima a participar masivamente en la manifestación del 8M “como parte de la lucha por los derechos humanos”. La formación morada ha valorado muy positivamente el impacto que las huelgas multitudinarias del 8 de marzo (laborales, de cuidados, de consumo y estudiantiles) han tenido en los últimos años. “La sociedad está cada vez más concienciada y comprometida con la justicia social”, ha resalta Lorena González, portavoz de la formación morada en la capital berciana.

Según el comunicado de Podemos en la capital berciana. "El movimiento feminista ha propulsado una nueva ola que está demostrando al mundo entero que todo suma y cada paso cuenta para paliar las desigualdades a las que se enfrentan día a día las mujeres. Gracias a esas voces altas y claras que no han parado de luchar por erradicarlas, este año nos sumamos a la manifestación aún más fuertes y decididas con el orgullo que supone haber logrado metas tan esenciales como aprobar en el Consejo de Ministras y Ministros el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual, que pone el foco sobre el consentimiento y que sin lugar a dudas conllevará un cambio de paradigma bajo el cual las mujeres no tengamos que arriesgar nuestra vida o dejarnos hacer ante una agresión sexual por miedo"Desde la formación morada afirman ser plenamente conscientes de "todo el camino que queda todavía por recorrer" y recalcan su compromiso de seguir siendo un "instrumento útil" para las demandas del movimiento feminista: "mientras las violencias machistas sigan siendo una realidad, mientras la precariedad y la discriminación laboral sigan teniendo rostro de mujer, mientras los estereotipos impuestos nos alejen de la igualdad o mientras se continúe cargando a nuestras espaldas las responsabilidades de los cuidados, del trabajo no remunerado y de las agresiones machistas la lucha continúa y seguiremos en las calles defendiendo el feminismo como base de la democracia y la justicia social”.

'Unidas, libres y feministas' será el lema de la formación morada para este 8 de marzo, consigna con la que transmiten su intención de "fundirnos en una sola voz, la que proclama que el cambio ha de ser feminista".