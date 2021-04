Cs ve mal que no se haya tenido en cuenta a los concesionarios de Bembibre para la compra de coches eléctricos

Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Bembibre han calificado de “incomprensible” que el equipo de Gobierno socialista de la capital del Bierzo Alto que encabeza la alcaldesa Silvia Cao no haya pedido presupuesto a todos los concesionarios de venta de vehículos del municipio para la compra de dos coches eléctricos que ha adquirido el Consistorio en las últimas horas.

“Lo lógico ante una compra de tal envergadura es que todas las industrias de nuestro ayuntamiento se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de ofertar sus productos”.

Recuerdan que “siendo conscientes del agravio que se estaba produciendo con la industria de Bembibre, ya el pasado día 23 de marzo registramos en las oficinas generales de nuestro ayuntamiento una pregunta relativa a este hecho para ser contestada en el pleno de fecha 25 de marzo. Pregunta que textualmente decía: “Tenemos constancia de la compra de dos vehículos eléctricos para uso de nuestro ayuntamiento. ¿Dónde se han comprado?, ¿Se pidió presupuesto a los concesionarios de venta de nuestra localidad?, ¿A qué empresas se pidió presupuesto? La respuesta dada no se correspondió a nuestra pregunta si no que se nos informó de la financiación de los mismos, sin responder a lo realmente preguntado”.

“Un error de este tipo no debe producirse en un equipo de Gobierno que ha de velar porque la industria y el comercio de Bembibre que pagan religiosamente sus impuestos y generan el empleo y el desarrollo, tengan las mismas oportunidades de ofertar sus productos”.

Destacan que “no hablamos de particulares, hablamos de un ayuntamiento, y hablamos de unas empresas, sumidas en una crisis importante y que están saliendo adelante gracias a la valentía y sacrificio de sus empresarios y empleados”.

“Defender la industria de Bembibre, es crear igualdad de oportunidades para todos y una inversión de este tipo podría salvar la temporada no solo de una industria si no de dos. No sería obligatorio comprar los dos vehículos de la misma marca. Pedimos sensibilidad y equidad a nuestros gobernantes, y apoyo a las empresas que, a pesar de todo, levantan cada día su persiana para que Bembibre siga existiendo”.