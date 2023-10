Los Tedax de la Policía Nacional desactivan una granada hallada en Espinoso de Compludo (Ponferrada)

Funcionarios del Grupo de Técnicos Especialistas de Desactivación de Artefactos Explosivos, Tedax, de la Comisaría Provincial de León, han procedido en la localidad de Espinoso de Compludo, en el municipio de Ponferrada, a la desactivación y detonación controlada de una granada de mano que había sido localizada por un vecino cuando realizaba unos trabajos de albañilería en el muro exterior de una casa.

El artefacto se encontraba envuelta en musgo y se pudo comprobar que se trataba de una granada y que no tenía anilla. Inmediatamente, ante el hallazgo, contacto con el 091 y el equipo del Tedax de la Policía Nacional procedió a la desactivación, en un paraje cercano, y a la detonación controlada de la granada.

Se recuerda que ante el hallazgo de cualquier artefacto que pudiera ser explosivo, ya sea una granada, mortero, etc, las principales medidas de seguridad a tomar son no mover, no tocar, no manipular, en definitiva, no alterar el entorno, ni las circunstancias en la que ha sido hallado y señalizar el lugar del hallazgo y procurar mantenerse a cierta distancia del artefacto para evitar daños personales además de avisar al 091, procurando aportar la máxima información.