Zaragoza y Ponferradina suman un punto en su lucha particular por evitar el descenso (0-0)

El Real Zaragoza y la Ponferradina no pasaron del empate en el duelo que les enfrentó en La Romareda en un partido marcado por la necesidad de ambos de ganar, dada su situación en la clasificación, por lo que el exiguo punto sumado les deja con similares apuros a los que había antes de que se disputase el encuentro.

La igualada no permite al conjunto berciano salir de la zona de descenso, aunque iguala al equipo que le precede, el Racing de Santander, y para el conjunto 'blanquillo' supone seguir con sólo cuatro puntos de renta sobre la zona roja y con el agua al cuello.

A priori el enfrentamiento se presumía casi como una final porque un triunfo para uno u otro bando podía marcar el futuro de ambos, si no en el aspecto cuantitativo porque todavía restan bastantes partidos, sí en el psicológico porque hubiera supuesto un importante refuerzo moral para futuros encuentros.

Sin embargo, en un partido marcado por el miedo y las grandes precauciones de uno y otro, ninguno dio muestras de estar por encima del rival, algo previsible a tenor de su clasificación, y tampoco nadie tuvo la clarividencia o el acierto de aprovechar alguna ocasión para haber decantado la contienda.

Un intenso Zaragoza pareció salir dispuesto a adelantarse pronto en el marcador y con el dominio del balón, y aprovechando robos en la zona medular y saliendo a la contra con velocidad puso en aprietos en varias ocasiones a la meta de Amir Abedzadeh.

Sin embargo, como ya es habitual, la falta de acierto rematador evitó que pudiera inaugurar el marcador ante un rival que presionaba alto para evitar la salida del balón local pero que era demasiado largo en la presión, circunstancia que permitía salir con rapidez al conjunto de Fran Escribá.

Coincidiendo con la lesión de Iván Azón el conjunto maño empezó a declinar en su dominio y, sobre todo en sus llegadas al área de un conjunto berciano que poco a poco se fue adueñando del esférico si bien el meta 'blanquillo', Cristian Alvarez, no tuvo que intervenir porque solo en una ocasión la Ponferradina se acercó con peligro, aunque fue conjurado por la defensa aragonesa.

El descanso no varió la tendencia, con el equipo de David Gallego controlando el balón, pero sin presencia en el área zaragocista, y un equipo maño que no era capaz de robar balones como en el primer periodo por lo que no hacía otra cosa que perseguir el balón.

Y cuando consiguió recuperarlo, a partir del minuto 60, el movimiento era demasiado lento por lo que no era capaz de sorprender a los bercianos que no tenían problemas para defenderse ni pasaban por apuros.

Con el partido igualado y sin apenas llegadas a las áreas el conjunto maño tuvo una gran opción para haber desequilibrado la contienda con un disparo al palo de Sergio Bermejo en el minuto 82, en una acción individual, y en el 89 fueron los deportivistas los que a punto estuvieron de marcar con un remate de cabeza de José Naranjo en un saque de esquina que tocó lo justo Cristian Álvarez para que diera en el larguero e impidiera el tanto.

