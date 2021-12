La Ponferradina cierra el 2021 con derrota ante el Real Oviedo (2-0)

La Deportiva Ponferradina ha cerrado el año 2021 con derrota en tierras asturianas, en el estadio Carlos Tartiere, (2-0), ante el Real Oviedo, en la vigésimo segunda jornada de LaLiga SmartBank. Los goles asturianos llegaron por medio de Borja Sánchez, en el minuto 62 y Pombo, de penalti, en el minuto 74. Además, tres jugadores de la Deportiva fueron expulsados con roja directa. Fueron los casos de Edu Espiau (min. 15), José Naranjo cuando estaba dispuesto a saltar al terreno de juego (min. 58) y Copete (min. 73). De esta manera, los blanquiazules siguen con 37 puntos en la zona alta de la clasificación.

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Lucho García en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, Copete e Iván Rodríguez. En el centro campo puso en liza a Dani Ojeda, Cristian Rodríguez, Erik Morán y Saverio, el ataque fue para Sergi Enrich y Edu Espiau como delantero centro. Hubo tres novedades en la alineación, la de Lucho García en la portería, Cristian Rodríguez en el centro del campo y Edu Espiau en ataque, respecto a la jornada anterior donde los bercianos empataron en casa, ante el Amorebieta, 1-1.

El partido arrancó con mucha intensidad por parte de los dos equipos. En el 7 la Deportiva tuvo su primera ocasión tras una gran llega de Paris Adot, pero Femenías estuvo muy bien para evitar el tanto deportivista.

En el minuto 15 llegó un momento clave con la expulsión con roja directa de Edu Espiau tras una entrada sobre Jimmy. A pesar de quedarse con diez jugadores sobre el terreno de juegos los bercianos no se rindieron y en el 22 Saverio tuvo un disparo que detuvo el portero de los carbayones.

El Oviedo también lo intento en el 29 con un remate de Dani Clavo que atrapó a mil maravillas Lucho García. A partir de aquí la primera parte no tuvo mucha historia más y se alcanzó el descanso con el empate sin goles, 0-0.

La segunda parte arrancó con muy pocas ocasiones y acercamientos por parte de las dos escuadras. Hubo que esperar hasta el 56 para ver la primera opción clara que fue para el Oviedo y en la que Lucho García tuvo que realizar una gran parada tras lanzamiento de Sangalli para evitar el tanto.

Un minuto después llegó la segunda expulsión con roja directa para la Deportiva, en concreto fue cuando José Naranjo iba a saltar al terreno de juego. El Oviedo se fue haciendo con el dominio del choque y en el 59 Obeng que había entrado minuto antes al terreno tuvo una buena ocasión con un remate que finalmente se fue alto.

Poco después, en el 62 aun se le pusieron las cosas peor a la Ponferradina ya que los asturianos se adelantaron el marcador por medio de Borja Sánchez. El jugador de los carbayones tras pase de Obeng se plantó solo ante Lucho García y supo batir la portería deportivista picando el esférico por encima del portero.

La Ponferradina intentaba reaccionar y en el 67 Saverio tuvo un disparo que acabó en saque de esquina. En este mismo minuto también fue protagonista Copete con otro disparo, pero se le fue fuera por poco.

En el 72, el encuentro quedó sentenciado con el 2-0 que fue materializado por Pombo desde el punto de penalti, tras una infracción cometida por Copete sobre el propio Pombo y que al central de la Deportiva le costó la expulsión con roja directa.

A partir de aquí el dominio fue total para el Oviedo que tuvo dos ocasiones claras para ampliar el resultado, pero Lucho García estuvo muy acertado para evitarlo. En los últimos minutos debutó en la Deportiva el canterano Mauro. El 2-0 se mantuvo y así se alcanzó el final del partido.

De esta manera, los blanquiazules siguen con 37 puntos en la zona alta de clasificación y el Oviedo acumula 32 puntos. La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el domingo, 9 de diciembre a las 20.30 horas en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Real Zaragoza. Antes, el martes 4 de enero, los blanquiazules disputan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Español de Barcelona, Será a las 21.00 horas también en El Toralín.

FICHA DEL PARTIDO

2-Real Oviedo: Femenías, Javi Moreno (Sangalli, min. 46), Dani Calvo, Bolaño, Pierre Cornud, Erik Jirka (Pombo, min. 46), Jimmy, Luismi, Borja Sánchez (David Costas, min. 76), Javi Cueto (Obeng, min. 46) y Viti (Montiel, min. 78). Entrenador- José Ángel Ziganda

0-Ponferradina: Lucho García, Paris Adot, Pascanu, Copete, Iván Rodríguez (Pujol, min. 59), Dani Ojeda (Becerra, min. 81), Cristian Rodríguez, Erik Morán (Paul Anton, min. 46), Saverio (Mauro, min. 81), Edu Espiau y Sergi Enrich (Yuri, min. 76). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Goles: 1-0 min. 62 Borja Sánchez, 2-0 min. 74 Pombo, de penalti.

Árbitro: David Gálvez Rascón (Colegio Madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a Saverio (min. 25), Lucho García (min. 54), Sergi Enrich (min. 54). Jon Pérez Bolo (entrenador de la Deportiva min. 61), Cristian Rodríguez (min. 65), Pierre Cornud (min. 65) y Copete (min. 71). Expulsó roja directa en filas de la Ponferrada a Edu Espiau (min. 15), José Naranjo (min. 58) y Copete (min. 73).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo (7.215 espectadores).





