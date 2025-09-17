Ponferrada (León) se prepara para la VIII Marcha contra el Cáncer

Escucha a María Ángeles Martín que es la presidenta de la junta local de Ponferrada de la Asociación Española Contra el Cáncer

La ciudad de Ponferrada se moviliza un año más contra el cáncer con la VIII Marcha contra el Cáncer, que se celebrará el domingo 5 de octubre a las 11:00 horas. Se trata de una marcha no competitiva de cinco kilómetros abierta a todos los públicos, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención y recaudar fondos para la investigación.

Inscripciones

La participación tiene un coste de 6 euros y las inscripciones estarán abiertas del 18 de septiembre al 4 de octubre. Los interesados podrán apuntarse en Decathlon Ponferrada y en el Centro Comercial El Rosal, en horario de 11:00 a 14::00 y de 18:00 a 21:00 horas, así como en la Clínica Ponferrada Recoletas. Los primeros 4.200 inscritos recibirán una camiseta conmemorativa de la marcha.

Un evento solidario para toda la familia

La marcha está diseñada para que participen personas de todas las edades, con el objetivo de fomentar la solidaridad y el espíritu comunitario en la lucha contra el cáncer. Los organizadores animan a los participantes a acudir con familiares y amigos para disfrutar de una mañana activa, saludable y solidaria.

Ponferrada, en marcha contra el cáncer

La iniciativa se consolida como un evento clave en el calendario solidario de Ponferrada, promoviendo la implicación de la ciudadanía en causas de salud y bienestar. Cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer, y la participación en esta marcha representa un gesto de apoyo a quienes lo padecen y a los investigadores que trabajan para avanzar en su tratamiento.