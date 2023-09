Ponferrada financiará la exhumación de todos los restos humanos del Cementerio del Carmen

El Ayuntamiento de Ponferrada financiará de manera íntegra, con una partida inicial de 18.000 euros que “se ampliará si es necesario”, la exhumación de los restos humanos localizados en el antiguo Cementerio del Carmen, donde la Asociación Sputnik Labrego inició hace tres semanas la búsqueda de posibles víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista.

Así lo anunció este lunes el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, quien explicó que, tras concluir la primera fase de las labores de excavación financiadas con fondos del Plan de Actuación de la Memoria Histórica, han aparecido restos humanos que están “pendientes de la datación exacta de los mismos”. Una vez finalizados estos trabajos, el regidor afirmó que “los informes aconsejan e imponen desde un punto de vista humano continuar con las actuaciones en el cementerio”.

Por ello, el Consistorio aportará sus fondos propios para el desarrollo de estas actuaciones, se que se llevarán a cabo ahora en una nueva área del antiguo camposanto, denominada zona seis, en la que “los datos permiten concluir que hay cuerpos que “fueron olvidados”, por lo que “no se puede permitir que personas descansen en estas condiciones”, sino que “son merecedores de una sepultura digna”.

“Vamos a trabajar con la Asociación Sputnik Labrego para que continúen con las labores y para exhumar todos los restos, sea cual sea la causa de su muerte y el motivo de su enterramiento para darles una sepultura digna” en el cementerio municipal o donde lo estimen sus familiares. En cuanto a su identificación, Morala apuntó que “se está trabajando las labores de identificación y buceando en los archivos para poder hacerlo encontrando los documentos oportunos”.

Una vez que se exhumen todos los restos hallados en el Cementerio del Carmen, en un plazo aproximado de un mes, se procederá a volver a tapar el terreno para ejecutar en él la construcción del nuevo centro de salud de la zona alta de la ciudad, Ponferrada I. En este sentido, el regidor ponferradino avanzó que pedirá ya una cita con la Consejería de Sanidad para “llevarles el plano y el proyecto” y que “se pongan a trabajar en su implantación”.

MEDIO CENTENAR DE SEPULTURAS

El coordinador del proyecto llevado a cabo por la Asociación Sputnik Labrego, Alejandro Rodríguez, detalló este lunes que, a pesar de no haber podido localizar el mapa que sitúe las diferentes zonas del antiguo cementerio, se han podido localizar hasta el momento los rastros de 50 sepulturas, de las que se han abierto doce, cuatro de las cuales contaban con restos humanos en su interior.

No obstante, estos restos y rastros de enterramientos no se corresponden con posibles víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista que se buscaban en un inicio, por lo que la Asociación no descarta que puedan estar en esta zona. “Los datos con los que contamos nos permiten mantener la teoría de que hay víctimas enterradas, por eso vamos a continuar la excavación hacia otra zona. Los resto que encontremos, sean o no víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, serán exhumados y tendrán un lugar de sepultura en el cementerio municipal”, concluyó Rodríguez.

CEMENTERIO DEL CARMEN

El antiguo cementerio del Carmen, que sirvió como lugar de descanso desde mediados del siglo XIX y hasta los años 60 del pasado siglo XX, fue clausurado ante la incapacidad de acoger más enterramientos y abandonado. En los años 80 se eliminaron los nichos y panteones pero no las personas allí enterradas, muchas de las cuales permanecen hoy en día en el mismo lugar.

En el año 2016 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuperó los cuerpos de al menos dos personas. En esta nueva campaña se pretende localizar el espacio destinado a la beneficencia, lugar en el que entre 1936 y 1950 fueron sepultadas decenas de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Se espera poder recuperar los cuerpos de 29 personas procedentes de toda la comarca del Bierzo y de fuera de ella, muertas y asesinadas en diferentes circunstancias.