¿Qué va a pasar con el servicio de la ORA en Ponferrada (León)?

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que este viernes, durante la celebración del pleno ordinario, no se logre la prórroga por un año de duración del servicio de la ORA, de aparcamiento regulado. El alcalde, Marco Morala, teme que estén en riesgo los empleos de este servicio y los de la grúa.

“¿Cómo no entender la preocupación de los trabajadores del servicio y de sus familias ante la eventualidad de no prorrogarse la concesión que sustenta sus empleos? Se trata de veintiséis empleos afectados. El equipo de gobierno adopta las medidas precisas para la continuidad de la concesión, la prestación del servicio y el mantenimiento como hasta ahora de esos empleos, pero la decisión no está exclusivamente en nuestras manos", ha apuntado el regidor. “Invito al resto de formaciones políticas a tener en cuenta toda la zozobra que nos han expresado los trabajadores. El viernes, con sus votaciones, veremos lo que realmente les preocupa”, ha manifestado el popular.

Morala explica que la intención del equipo de Gobierno es prorrogar, por un año, el contrato de la ORA, donde se han introducido mejoras en la prestación y las nuevas tecnologías implementadas en Ponferrada para facilitar a los usuarios el uso de las plazas de aparcamiento. Esta prórroga parte de una petición de la empresa Dornier y cuenta con la propuesta favorable del técnico de Medio Ambiente.