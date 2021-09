Las Palmas sorprende a la Ponferradina (2-1)

La Deportiva Ponferradina ha caído derrotada en la séptima jornada de LaLiga SmartBank en tierras canarias, en el estadio de Gran Canaria, (2-1), ante el Las Palmas. Los tantos grancanarios fueron conseguidos por Pejiño (min. 1) y Peñaranda (min. 23) y el tanto berciano fue transformado por Agus Medina de falta directa (min. 86). De esta manera, los blanquiazules siguen con 15 puntos en la tabla clasificatoria

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, Copete y Ríos Reina. En el centro campo puso en liza a Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán y José Naranjo, el ataque fue para Edu Espiau y Yuri como delantero centro. No hubo novedades en la alineación, respecto a la jornada anterior donde los bercianos golearon en casa, (4-0), ante el Málaga.

El partido arrancó con claro dominio del Las Palmas y fruto de ello ya en el primer minuto de juego los canarios se adelantaron en el marcador. Jesé dio un gran pase para atrás a Pejiño y éste no perdonó para poner el 1-0.

La Ponferradina intentaba reaccionar y en el 3 buena ocasión de Yuri con un disparo del brasileño que despejó con algunos problemas Raúl Fernández. En el 17, el Las Palmas tuvo que realizar el primer cambio tras la lesión de Pejiño que había marcado el 1-0. En su posición entró Peñaranda.

En el 23 de nuevo sorprendió el equipo grancanario a la contra y consiguió poner el 2-0. Muy buen pase de Jonathan Viera y Peñaranda fue capaz de rematar el balón al fondo de la red de forma magistral con la pierna zurda y así dejar el choque muy encarrilado para los amarillos.

El encuentro entró entonces en momentos de mucho juego en el centro del campo, pero con poca definición por parte de los dos equipos en el ataque. Además, la Deportiva quedó noqueada tras recibir el segundo gol. Aunque en la recta final de la primera parte los blanquiazules tuvieron una muy buena opción para recortar el resultado por medio de José Naranjo, que realizó un gran disparo que sería despejado de forma magistral por Raúl Fernández. Con el 2-0 se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó también con dominio de los locales que en el 49 tuvieron un disparo de Jesé que detuvo con mucha seguridad Amir. Los grancanarios insistían y en el 55 muy buena jugada de Jesé que dejó el esférico para Jonathan Viera que envió finalmente al palo.

La Deportiva también lo intentaba para poder acortar distancias en el marcador. En el 61, Cristian Rodríguez, que había entrado en el terreno de juego en el descanso realizó un disparo que se le fue alto. Zalazar lo buscó tras saltar al campo y lo hizo con un disparo que se iría fuera por poco. En el 71, buen lanzamiento de falta de Cristián Rodríguez que se fue alto.

El Las Palmas respondió en el 76 con una opción de Jonathan Viera, pero estuvo muy bien y atento Amir para realizar una gran intervención. En el 80, la Deportiva tuvo un remate de cabeza que saldría desviado por poco. La Ponfe no se rendía y en el 83 Saverio la tuvo muy clara, pero envió el balón al palo.

En el 87 los blanquiazules no perdonaron y acortaron distancias (2-1) con un tanto conseguido por Agus Medina de falta directa. Ya contra el crono los bercianos lo intentaron con un remate de cabeza de Pujol que atajó Raúl Fernández. Al final el 2-1 no se movió y el triunfo se decantó para los grancanarios. De esta manera, los bercianos siguen 15 puntos en la tabla clasificatoria y los canariones acumulan 10 puntos.

La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el viernes, 1 de octubre a las 21.00 horas en casa, en el estadio El Toralín, ante el Real Valladolid.

FICHA DEL PARTIDO

2-Las Palmas: Raúl Fernández, Lemos, Ferigra, Curbelo, Cardona, Pejiño (Peñaranda, min. 19), Loiodice (Fabio, min. 46), Mfulu, Alberto Moleiro (Clemente, min. 73), Jonathan Viera (Sadiku, min. 85) y Jesé. Entrenador- Pepe Mel.

1-Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pascanu, Copete, Ríos Reina (Pujol, min. 73), Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán (Cristian Rodríguez, min. 46), José Naranjo (Saverio, min. 46), Edu Espiau (Zalazar, min. 46) y Yuri (Becerra, min. 66). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Goles: 1-0 min. 1 Pejiño, 2-0 min. 23 Peñaranda, 2-1 min. 86 Agus Medina.

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Colegio Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Edu Espiau (min. 40), José Naranjo (min. 45), Ferigra (min. 71), Peñaranda (min. 83) y Sadiku (min. 91).

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Gran Canaria de Las Palmas (5.000 espectadores). Antes de empezar el encuentro realizó el saque de honor la tenista grancanaria Carla Suárez. Los dos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas de apoyo a los afectados por volcán de La Palma.





RUEDA DE PRENSA POSTPARTIDO