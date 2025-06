Denuncian el “intento de la patronal de empeorar las condiciones laborales” en el nuevo convenio de la pizarra en Castilla y León

El sindicato Comisiones Obreras de Industria de El Bierzo, a través de su representante en la mesa negociadora del convenio de la pizarra en Castilla y León, Felipe Fernández, ha denunciado públicamente la deriva que están tomando las negociaciones, marcadas —según aseguran— por “una intención clara de la patronal de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector”.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por CCOO es el tratamiento de las bajas laborales. En el actual borrador del convenio, la patronal plantea no complementar económicamente las bajas por enfermedad profesional hasta pasados 90 días, y solo a partir del día 20 en los accidentes laborales. En los casos de incapacidad temporal (IT), la cobertura no se activaría hasta después de 181 días, sin compensación alguna durante ese periodo. Para CCOO, estas propuestas suponen una “coacción indirecta” que empuja a los trabajadores a evitar las bajas médicas, incluso en situaciones graves, por miedo a perder parte de su salario.

“No se puede aceptar que se nos obligue a trabajar con fiebre, con puntos de sutura o en condiciones extremas para no ver mermado nuestro sueldo. Ningún sindicato debe avalar una propuesta así”, ha declarado Felipe Fernández.

MÁS PUNTOS DE FRICCIÓN

Otro punto de fricción es la creación de una nueva categoría de operario polivalente, concebida —según CCOO— como una forma encubierta de introducir multifuncionalidad sin la correspondiente compensación salarial. Asimismo, critican la intención de eliminar el carácter retroactivo del convenio, lo que supondría “regalar meses de esfuerzo y trabajo a la patronal”.

Desde el sindicato también se exige una actuación firme de la Inspección de Trabajo ante el uso generalizado de los sábados como jornada ordinaria, una práctica que solo debería aplicarse para tareas de mantenimiento. Aunque valoran positivamente algunas inversiones en mejora del ambiente laboral y equipos de protección individual, advierten que estos avances “no pueden justificar un modelo que sacrifica derechos laborales básicos”.

"INSUFICIENTE" EL INCREMENTO SALARIAL DEL 11 % EN TRES AÑOS

Finalmente, CCOO considera “insuficiente” el incremento salarial planteado del 11% en tres años, especialmente al no contemplarse una reducción de jornada ni avances en derechos sociales. “Tal y como está planteado, este convenio sale prácticamente gratis a la patronal”, concluyen.