Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- (“Historias de la historia")

“HISTORIAS DE LA HISTORIA”

Corría el año 1582, el 4 de octubre franceses, italianos, portugueses y españoles se iban a dormir plácidamente para despertarse diez días después exactamente el 15 de octubre. No se inquieten, no pretendo asustarlos. Este “extraño suceso” no se debía a ningún fenómeno paranormal o enfermedad desconocida, si no a un mero cambio de calendario que borraba de un plumazo 10 días del mes de octubre como si nunca hubieran existido, al menos en papel. Sin embargo, este “error tolerado” no representaba por otra parte sorpresa alguna, desde el siglo IV se sabía que el calendario Juliano no era del todo preciso y es que en el siglo XIII los astrónomos del rey Alfonso ‘El Sabio’ de Castilla, ya habían recogido en las denominadas ‘Tablas Alfonsíes’ un cómputo casi exacto del desfase. El calendario Egipcio acusaba un minúsculo yerro, pues establecía la duración del año en 365 días y 6 horas; cuando en realidad era de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos por lo que en los más de 1600 años que el Calendario Juliano había estado en vigor desde el 46 A.C había acumulado un desfase de casi 10 días. Hasta entonces no se habían tomado medidas al respecto porque entre otras razones el desfase era mínimo, aunque comenzó a ser visto como un verdadero problema cuando el error acumulado afectó a la fecha de Pascua. Ya que en la Europa Cristiana el calendario litúrgico era más importante que el civil.

Así el Papa Gregorio XIII decidió crear la conocida ‘Comisión del Calendario’ con el fin de subsanar dicho error e implantar las correcciones necesarias, teniendo en cuenta los estudios astronómicos de los que se disponía en la época. De esta manera, se instaura el Calendario Gregoriano, que es el mismo que se utiliza hoy en gran parte del mundo. ¿Se imaginan ustedes levantarse 10 días después?









