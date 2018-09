El Bembibre sigue sin ganar

El Atlético Bembibre sigue sin fortuna en este inicio de liga. Tras la derrota en la primera jornada de liga también perdieron en la segunda cita del campeonato ante el Cristo. En este caso, 0-1 en un encuentro igualado pero marcado por la pena máxima señalada a favor de los palentinos y que transformó Zubi, en el minuto 55. Los de Ministro tuvieron varias ocasiones pero no estuvieron finos en la definición, en los últimos metros. Además, los del Bierzo Alto, reclamaron al árbitro un penalti que no se señaló en el minuto 67 del choque. Al final 0-1 y nueva derrota en la segunda jornada de liga en la Tercera División para los rojiblancos que no han empezado de la mejor manera posible la competición. Están en la zona baja de la clasificación con cero puntos y el próximo fin de semana, el Bembibre viajará al campo del Briviesca.

BEMBIBRE: Ivanildo, Tano, Samu (Guzzetta min.56), Espi, Alex Marcos (Íñigo min.55), Willy, Modia, Javi García, Angulo, Dani Martínez (Lucho min.51). Entrenador-Ministro.

CRISTO: Samuel, Dani Burgos, Pablo, Kaka, Ramón, Abajo, Zubi (Garci min.75), Ivi (Viti min.63), Adrián Herrera (Chuchi min.63), Adri, Álvarito. Entrenador- Pablo Huerga.

ÁRBITRO: Daniel Piñuel Peña. Asistido por Aitor Mirantes Gutiérrez y Alejandro Valle Franqueira. Vieron cartulinas Tano, Espi, Angulo, Guzzetta, Lucho, Abajo y Adri.

GOLES: 1-0 min.55 Zubi, de penalti.

INCIDENCIAS: Partido de la segunda jornada del grupo octavo de la Tercera División y disputado en La Devesa de Bembibre.