La A-6 recuperará la normalidad a finales de 2024 con la apertura de los dos viaductos de O Castro

La Autovía A-6 recuperará la plena normalidad a finales de 2024, cuando se reabrirán al tráfico los dos viaductos de O Castro, en el municipio berciano de Vega de Valcarce, tras el derrumbe el junio de 2022. Es la fecha anunciada hoy por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la apertura de uno de los carriles de un viaducto en sentido Madrid, por el que se puede volver a circular con limitaciones de velocidad a 50 kilómetros por hora.

Puente explicó que de momento el otro carril de ese viaducto se utilizará para las obras de reconstrucción del otro viaducto. La idea es que en primavera se puedan abrir dos carriles, uno para cada sentido, aunque también con una velocidad reducida. “Aún así este tramo es mucho más corto y cómodo que el que le sustituye”, dijo el ministro en referencia a los desvíos habilitados tras el derrumbe

La reconstrucción de este viaducto se ha hecho en un tiempo récord de ocho meses para poder reabrir al tráfico, aunque sea de forma parcial, una infraestructura “vital”, especialmente para el transporte de mercancías. “Hoy se pone en marcha un carril que va a permitir, por lo menos, llevar el tráfico de Galicia hacia Madrid. Vamos a utilizar uno de los carriles para las obras del otro viaducto hasta primavera. En esa fecha se espera poder abrir por completo este viaducto en doble dirección, con limitación de velocidad. A finales de 2024 se abrirá el otro. Soy optimista con los plazos porque puedo permitírmelo, ya que hemos construido éste en tiempo récord”, explicó Puente.

El ministro recordó cómo eran los viajes a Galicia cuando no existía esta autovía. Puente recorría la antigua Nacional seis cada verano en dirección a Sarria, de donde es natural su padre, o a Foz, donde pasaba sus veranos. “Recuerdo cuando había que pasar por una carretera tortuosa. Pillabas un camión y era tremendo”, dijo. “Recuerdo ver cómo se construían estos viaductos y cambio que eso supuso. Venir a Galicia dejó de ser una tortura”, continuó. “Tortura” que se ha repetido tras el colapso de la infraestructura. “Quien me iba a decir que años después iba a ser pregonero de las fiestas de Sarria e iba a hacer el mismo periplo”.

Con la puesta en marcha de este carril sentido Madrid se recupera, en parte, la normalidad, “una normalidad a la que nos habíamos acostumbrado”, finalizó el ministro.

Por su parte, la consejera de Movilidad e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, María González Corral, recordó que se trata de “una conexión fundamental con la vertiente atlántica”, por lo que se felicitó por esta reapertura. “Galicia y Castilla y León hemos seguido con preocupación este tema y hemos tendido nuestra mano al Gobierno Central para buscar las mejores soluciones. Esta situación afectaba gravemente a la competitividad, la seguridad vial, la logística del transporte y a cada uno de los usuarios de la A-6”, explicó.

En todo caso la consejera urgió la apertura de los otros cuatro carriles que aún permanecen cerrados. “Es un lugar de paso prioritario para las mercancías. Su total apertura es muy urgente”, recordó. “Aún queda mucho trabajo”.

Corral insistió en que la movilidad es un servicio esencial para la población y por eso aprovechó la visita de Puente para reclamar otras infraestructuras vitales, como la autovía a Orense, la eliminación del lazo ferroviario del Manzanal, el Corredor Atlántico y el de la Ruta de la Plata.

Su homóloga gallega, Ethel Vázquez, también se mostró feliz por esta reapertura de la A-6, aunque sea de forma parcial. “Recuperamos un 20 por ciento de la A-6. Un carril con las limitaciones que conlleva, 50 km por hora estos meses. Esperamos que sirva para aliviar los problemas de tráfico, del transporte de mercancías. Vivimos una situación complicada desde el colapso”, comentó Vázquez.

También agradeció el enorme trabajo realizado, que ha permitido acometer esta obra en tiempo récord. "En Galicia estamos en el córner de Europa y sabemos de la necesidad de las infraestructuras y la diferencia que hay entre tenerlas o no. Marcan el progreso económico y igualdad de oportunidades. La A-6 es una vía vital. Queda el 80 por ciento de esta autovía y nuestra obligación es pedir la máxima celeridad para verla completa y segura. Recuperar cuanto antes los cinco carriles”, finalizó.

Sale a licitación el estudio de viabilidad para eliminar el lazo ferroviario del Manzanal

El Ministerio de Transportes saca a licitación el estudio de viabilidad para la eliminación del lazo ferroviario del Manzanal por 605.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. Así lo anunció este viernes el ministro Óscar Puente durante su visita al Ayuntamiento de Ponferrada, para mantener una reunión con la corporación local.

La eliminación de ese nudo es una de las reivindicaciones más repetidas en la comarca. "Ayer publicamos la licitación del estudio para la transformación del lazo del Manzanal. Para que veáis que nos ponemos a trabajar. Yo estoy en política para hacer, no para estar. El día que no pueda hacer prefiero no estar. Vamos a estudiar todas las opciones y buscar la mejor. A ver si pronto tenemos un resultado", dijo el ministro. En todo caso advirtió que éste es solo un primer paso para avanzar en una iniciativa en la que de momento no hay nada. “Hay que estudiar el coste-retorno”, aseveró.

En todo caso recordó que se está mejorando el trazado de la línea ferroviaria León-Ponferrada-Monforte, con un presupuesto de 325 millones, de los cuales 50 están ya en ejecución. “Estamos con la renovación de la vía, estamos incorporando mejoras de seguridad y apeaderos de 750 metros. Uno de los ocho que se van a hacer es el de Ponferrada. Por tanto esa conexión se está mejorando”.

El contrato, que tiene un plazo de ejecución total de 18 meses, se llevará a cabo en tres fases. La primera consistirá en un estudio previo y de planteamiento de alternativas, que será seguida de una segunda fase de análisis técnico, ambiental y de viabilidad socioeconómica, para finalizar con una tercera de comparación de las diferentes alternativas y conclusiones.

Precisamente, y en cuanto a infraestructuras ferroviarias, Puente aseguró que la “importancia del Corredor Atlántico es absoluta”. Este corredor es otra de las peticiones más repetidas en el Bierzo, especialmente por los empresarios. “Vengo de una ciudad que es uno de los ejes de este corredor y tiene una importancia crucial. Necesita un empujón, tiene que avanzar a más velocidad. Por eso está aquí conmigo el comisionado del Corredor Atlántico que va a participar en esta reunión”.

También se refirió al desdoblamiento de la vía para la alta velocidad entre León y Palencia. “Estamos en ello. Había una sola vía. Cuando esté en servicio se podrán mejorar las frecuencias”.

Por otro lado también anunció que en abril estará finalizado el proyecto del tramo entre Villamartín de la Abadía y Requejo de la A-76, la Autovía a Orense. A continuación se sacará a licitación por un importe de 126 millones de euros. La idea es que esté licitada antes de que acabe 2024.

En cuanto al resto de la provincia, el ministro también dijo que el 9 de enero se licitará un contrato de mantenimiento para las carreteras de León por 57 millones de euros. “Tenemos una red viaria magnífica pero tiene problemas de edad. Somos uno de los países con mejores infraestructuras, el segundo en el mundo en alta velocidad, después de China”.

La A-60

En cuanto a la autovía A-60, la que unirá León con Valladolid, el ministro recordó que el ministerio está en condiciones de licitar los tramos entre Villanubla y Medina de Rioseco. Desde ahí hasta Santas Martas de momento “no hay nada” dijo Puente, por lo que será imposible completarla en este mandato. “No se podrá. Aún no hay estudios de viabilidad, de impacto ambiental, no hay nada”. Y añadió que “el tramo de León es muy importante, pero también el de Valladolid. La zona de Rioseco es tortuosa”, dijo.

Por último, y en referencia a la propuesta que hizo hace unos días durante su participación en un foro, donde propuso intentar traer vuelos internacionales a aeropuertos como el de Valladolid, advirtió que es “solo una idea y que, en todo caso, no tiene por qué afectar a otros aeropuertos, como el de León”. “Hay zonas de interior que pueden potenciarse con vuelos internacionales. Hay aeropuertos con posibilidades como el de Valladolid, pero es solo una idea. Hay que sentarse con las compañías aéreas para materializarlo y no tiene por qué afectar a otros aeropuertos. Si hubiera al menos uno en Castilla y León con vuelos internacionales, redundaría en beneficio de todos”.

Primera visita a un ayuntamiento

Esta es la primera visita que Óscar Puente realiza a un ayuntamiento tras su toma de posesión como ministro. Aseguró que no ha sido una “casualidad” haber elegido un municipio de Castilla y León y, concretamente, éste de León “donde hay una formación política que no es la mía”. “Hace unos días el alcalde de esta ciudad fue a un foro en el que yo participé y se acercó a hablar conmigo. Me pareció inteligente. En política entenderse es bueno. Aunque yo a veces sea contundente en mis palabras, siempre busco el entendimiento y me entiendo con quien usa esa misma estrategia. El alcalde de Ponferrada lo intenta y quería reconocérselo con esta visita e intentar aportar soluciones a sus peticiones”.

Por su parte el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, mostró su satisfacción por esta visita. “Siempre encontrarás aquí una institución colaboradora, comprensiva y reivindicativa. Esta también es tu casa y esperamos que comprendas nuestras peticiones porque tú también has sido alcalde”, dijo el primer edil. “De existir un camino de entendimiento institucional pero es mi deber reivindicar todo aquello que es bueno para Ponferrada”, continuó.

Morala insistió en reclamar la eliminación del lazo del Manzanal, la A-76 o el Corredor Atlántico como asuntos “prioritarios”. “Tienes nuestra mano tendida para trabajar por estos intereses. Mas allá de la legítimas diferencias políticas existe una necesidad de colaboración entre las administraciones y tu ministerio. Los ciudadanos no tienen por qué entender de peleas políticas ni de la necesidad que en otras partes de esta provincia sienten para alejarse de otras partes de la Comunidad”, finalizó.