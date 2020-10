Silvano Merlo, fichaje de futuro para el CB Ciudad de Ponferrada

El CB Ciudad de Ponferrada ha hecho oficial el fichaje de Silvano Merlo, jugador argentino de 18 años, base y de 1’94 de estatura. Llega procedente del Club Ciclista Juninense de la Segunda División Argentina. Además, cuenta con la doble nacionalidad argentino-italiana.

Vivirá su primera experiencia fuera de su país, y no lo hará en el CB Ciudad de Ponferrada, ya que jugará la primera temporada en CB La Flecha, donde jugará cedido para volver la próxima temporada a la capital berciana. Tras firmar por 2 años por la escuadra berciana.

Cabe destacar en Silvano, que viene también de ser internacional con las categorías inferiores de Argentina, su última concentración fue con la Selección U18 en este mismo año, antes de todo lo acontecido con la pandemia.

El entrenador del CB Ciudad de Ponferrada, David Barrio, se ha mostrado muy satisfecho de este fichaje. “Es una apuesta para el futuro, con mucho talento y con mucha proyección. Un jugador en el que ya nos habíamos fijado y estamos encantados de poder ayudarle a dar ese salto a Europa”.

“La Flecha es el lugar idóneo para su crecimiento con el gran cuerpo técnico que tienen, sobretodo para los jugadores jóvenes y con mucha proyección como Silvano. La idea sobre el mismo Silvano, es que la temporada 2021/2022, si todo va con normalidad forme parte de la plantilla del CB Ciudad de Ponferrada”.

Por su parte, Silvano Merlo ha manifestado que “es otro estilo de básquet al que se juega en Argentina, pero estoy seguro de que me adaptaré. Voy con muchas ganas de aprender y de seguir creciendo”.

“Va a ser difícil alejarme de los míos ya que no sólo es mi primera experiencia fuera de Argentina, sino que también es la primera fuera de mi ciudad (Junín). Igualmente voy a España a hacer lo que amo, que es jugar al básquet, así que estoy dispuesto a alejarme de mi familia y amigos para ir en busca de mis sueños”.

“Aunque mi fuerte sea el ataque, yo creo que con mi juego puedo aportar mucho en los dos costados de la cancha. Soy un jugador muy enérgico. Me gusta amoldarme a los equipos en los que me toca jugar y estoy preparado para hacer lo que el entrenador me pida”.