Nacho Gil presentado como blanquiazul: "La Ponferradina es un club top”

La Deportiva Ponferradina ha presentado este miércoles a Nacho Gil, como nuevo jugador de equipo berciano. El valenciano llega con mucha ilusión a la Deportiva y espera tener estabilidad algo que no ha tenido por el momento en su carrera deportiva. "Dejo el club de mi vida, que es el Valencia. La Ponferradina es un club top, como estoy viendo. Desde el club me transmitieron cosas muy buenas y no lo dudé. Lo que necesito ahora es la estabilidad que me ofrecen, así que no lo dudé a la hora de venir aquí”.

Nacho Gil es un joven futbolista de 23 años que llega a la Deportiva procedente del Valencia CF, después de militar como cedido en el Elche CF en la pasada temporada.

El nuevo jugador blanquiazul se formó en la cantera del equipo valenciano, en el que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria. Su proyección le llevó a consolidarse en el Valencia Mestalla, con el que protagonizó destacadas temporadas en Segunda División B.

Igualmente, se mantuvo en la órbita del primer equipo, con el que tuvo la oportunidad de estrenarse en Primera División en la temporada 16/17. En esa misma campaña contribuyó al gran rendimiento del filial valencianista, con el que disputó la fase de ascenso a LaLiga 1|2|3.

En la primera mitad de la temporada 17/18 participó en 10 partidos con el Valencia CF, entre LaLiga Santander y la Copa del Rey. En el mercado invernal se incorporó como cedido a la UD Las Palmas, con quien acumuló otros 14 partidos en la máxima categoría.

En la recién terminada campaña militó también como cedido en el Elche CF, aunque por motivos burocráticos no pudo ser inscrito para competir en LaLiga 1|2|3 hasta enero de 2019. En la segunda mitad de la temporada disputó 11 partidos y anotó dos goles.