El CB Ciudad de Ponferrada cae en la prórroga ante el Carbajosa (87-85)

El CB Ciudad de Ponferrada ha caído en la prórroga ante el Carbajosa (87-85). Los bercianos dominaron la mayor del encuentro, pero finalmente los salmantinos se llevaron el gato al agua.

Los ponferradinos dominaron durante los 3 primeros cuartos, pero un último cuarto en el que la afición llevó en volandas al equipo charro, hizo que se llegase a la prórroga y la victoria se quedara en Carbajosa. En este nuevo desplazamiento los de David Barrio a pesar de la derrota consiguieron la clasificación matemática para los playoffs de ascenso a Leb Oro.

El partido todo parecía ir sobre ruedas para los bercianos, yendo por delante en todos los parciales, hasta el último en el que los de Sergio Vicente, sacaron toda la garra, empujados por su afición, que no dejó de alentar a los suyos en ningún momento, y consiguieron llevar el encuentro a la prórroga y ahí conseguir su victoria número 10 que lo aleja de la zona de descenso y lo acerca a la de playoff de ascenso.

En el primer cuarto el comienzo fue bueno para los ponferradinos, con un parcial de 0-4 gracias a Bamba y Pablo Hernández. El ritmo anotador era alto en los primeros compases del partido, en el ecuador del primer cuarto, 10-15 para el CDP. Ese ritmo de anotación bastante alto se vio cortado en la segunda mitad del cuarto con solo 3 puntos para los salmantinos y 5 para los de David Barrio. Un cuarto en el que Bamba, acababa con 7 puntos y 4 rebotes para 10 de valoración. (13-20).

De cara al segundo cuarto el CB Ciudad de Ponferrada continúo poniendo tierra de por medio manteniendo la diferencia conseguida en el primer cuarto, gracias a los 6 puntos anotados por Steel en este cuarto y también el acierto desde el triple para Lobaco, donde llegó a la máxima diferencia del partido con el +14 para Ponferrada. Esa ventaja ser vería redujo por parte de Carbajosa, que volvería a bajar de los 10 puntos, y gracias al triple anotado sobre la bocina de Alderete para los salmantinos, y pondría a 7 a los suyos en el descanso del encuentro (32-39).

Al descanso el mejor valorado fue Bamba, con 8 puntos y 8 rebotes y 13 de valoración, seguido de Carlos Hidalgo, el jugador de Carbajosa con 5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 8 de valoración.

Tras el descanso volvieron ambos conjuntos a la pista para disputar la segunda mitad del choque, Aquimisa Carbajosa con la idea de acercarse en el marcador y CDP con la idea de ampliar la diferencia, y no comenzó mal para los del Bierzo, con 2 triples de Pablo y 1 de Lobaco, además del 2+1 convertido por parte de Ferrando que volvió a poner el +14 para los ponferradinos en los primeros 4 minutos de juego del tercer periodo. Tras ello se volvía a acercar Carbajosa y se colocaba a 9, pero 2 triples en apenas 35 segundos, ponía el +15 para el CDP, a falta de 3:29 para el final del cuarto, y cuando Sergio Vicente solicitaba un tiempo muerto para frenar el ritmo de juego de la escuadra berciana. Tras el tiempo muerto, parcial de 7-1 para Carbajosa que se ponía a 9 al final del cuarto, y con todo muy abierto para el último cuarto (50-59).

El último cuarto que se iba a vivir en Carbajosa de la Sagrada se esperaba abierto, y aún más con el buen arranque de Aquimisa, que empezó con un parcial de 4-0 y se colocaba a 5 puntos de los ponferradinos, aunque la diferencia la volvía a ampliar gracias a un triple de Josh Steel, pero que no serviría de nada, ya que 3 minutos sin anotar, hizo que la diferencia se redujese a 3 puntos, tan solo, para el CDP, y donde David Barrio se vería obligado a parar el encuentro para realizar modificaciones en el sistema.

Tras ello volvía a poner tierra de por medio el Ciudad de Ponferrada, y se ponía 8 arriba gracias a un triple de Pablo Hernández a falta de solo 3:15 para el final del partido, pero con casi otros 2 minutos sin anotación berciana, se ponía a 2 puntos los de Vicente a falta de 1:45 para el final del partido. En el último minuto, tiros libres para Carlos Hidalgo, que anotó los 2 para empatar el encuentro, tras ir a remolque durante todo el encuentro. A falta de 17 segundos, 2 tiros libres para Josh, si anotaba 1, se pondría por delante para poder llevarse la victoria, pero el británico erró los 2, el partido llegaría al final con empate y se fue a la prórroga tras un final de infarto (72-72).

La prórroga, ya sin Pablo Hernández, eliminado por faltas y sin Luis Ferrando que, tras un golpe en el ojo, que le producía un derrame, que le apartaría del juego del equipo, hacía que pusiese cuesta arriba y aún más por cómo comenzó Aquimisa Carbajosa con una jugada de 3+1 para Alderete, que ponía 4 arriba a los salmantinos, posteriormente una canasta de Bamba ponía en 2 la diferencia. Tras ello los de Ponferrada no conseguirían anotar hasta que restase 1:28, y donde se viese 11 abajo, tras una prórroga en la que no le salía nada a los bercianos. Pero no estaba todo el pescado vendido, ya que un parcial de 1-11 pondría a 1 puntos al CDP a falta de 4 segundos gracias a un triple de Lobaco. Tras el triple, falta rápida sobre Mulero, que anotaría 1 de los 2 tiros libres y pondría 2 arriba a los salmantinos, y Casanova con bola para ganar desde la línea de 6’75 no consiguió materializar esa ocasión y finalmente la victoria se quedaría para los charros. (87-85).

El mejor jugador del partido sería el jugador de Aquimisa Carbajosa, Carlos Hidalgo con 19 puntos, 6 rebotes y 23 de valoración. Y por parte del CB Ciudad de Ponferrada, Amidou Bamba con 11 puntos y 12 rebotes (16 de valoración).

FICHA TÉCNICA

87- Aquimisa Carbajosa: Hidalgo (19), Alderete (15), Blount (9), Camara (16), Illikainen (0). También jugaron: O’Sullivan (0), Dieye (4), Cruz (0), Mulero (10) y Jaksic (14).

85- CB Ciudad de Ponferrada: Bamba (11), Steel (11), Ferrando (6), Hernández (16), Lobaco (14). También jugaron: Jeng (8), Ramírez (7), Manchón (2), Casanova (8) y Joel (2).

Parciales: 13-20, 32-39, 50-59, 72-72, 87-85 (prórroga).

Incidencias: Pabellón Municipal de Carbajosa de la Sagrada.