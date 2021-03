Caro: “El domingo va a ser un partido muy complicado. El Almería es un equipazo”

El guardameta de la Deportiva Ponferrada José Antonio Caro ha analizado la actualidad del equipo berciano que juega este domingo, 21 de marzo a las 14.00 horas la jornada 30 de LaLiga SmartBank, en casa, en el estadio El Toralín, ante el Almería.

“Llevamos tres empates consecutivos, pero lo positivo es que llevamos cuatro partidos sin conocer la derrota. El equipo está con confianza y es importante puntuar. Cada punto que consigamos es bueno”.

Tiene claro el portero que el choque ante el Almería va a ser complicado ya que los andaluces son unos de los favoritos para poder conseguir el ascenso. “El domingo va a ser un partido muy complicado, como todos. Viene un equipazo. Nosotros estamos trabajando toda la semana y el equipo va a salir a por los tres puntos”.

En las filas rojiblancas no podrán contar con el delantero Umar Saquid, referente en ataque. “Es una baja importante para ellos, pero eso no resta importancia al potencial que tiene el Almería, porque el que salga seguro que lo va hacer igual de bien. Es un gran equipo y no hay que olvidarse que ocupan en la actualidad la segunda posición de la clasificación”.

También fue preguntado por si el equipo tiene ganas de revancha ya que en la primera vuelta los deportivistas perdieron 3-1 en los Juegos del Mediterráneo. “El partido de la primera vuelta fue la peor primera parte de la temporada. Si además enfrente está un rival con calidad enorme, esto te acaba condenando”.

En lo personal se ha mostrado muy contento con su trabajo. “Cada vez estoy con más confianza. Hacía tiempo que no me encontraba tan bien. Creo que hemos dado un paso hacia adelante y podemos seguir dándolos para mejorar”.