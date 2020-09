Carlos Doncel: “La derrota ante el Castellón fue dolorosa, pero esto es muy largo”

El interior izquierdo de la Deportiva Ponferradina Carlos Doncel ha repasado la actualidad del equipo berciano, tras la derrota el pasado sábado en El Toralín 1-2 ante el Castellón, en la primera jornada de LaLiga SmartBank. “La derrota es dolorosa y más como fue, pero es sólo el primer partido. Esto es muy largo. Fue una pena el segundo gol, porque daba la vuelta al marcador en muy poco tiempo y psicológicamente nos hubiera dado mucho”.

Además, ha pedido paciencia ya que son muchos los fichajes que se han producido en el plantel berciano y aún necesitan adaptarse. “La plantilla aún se tiene que acoplar más, pero hay un nivel increíble y creo que vamos a disfrutar y hacer un año interesante”.

El futbolista procedente del Real Valladolid se ha mostrado encantado en la Ponferradina. “Estoy muy feliz de que la Ponferradina me haya dado la oportunidad de dar el salto de categoría con ellos”.

También se ha mostrado encantado de jugar con un compañero como Yuri. “En el campo el otro día nos entendimos bastante bien. Los dos nos tenemos que dar muchas cosas. Es un gran compañero y capitán. Es un honor poder jugar con él”.

Sobre la posible marcha de Óscar Sielva no se ha querido mojar. “Yo sinceramente no sé nada. Soy nuevo y no tengo mucha confianza para hablar de este tema con ningún compañero. No soy consciente de lo que pasa y no me ha llegado nada al respecto. No puedo decir nada”.