Bolo: “El Málaga es un equipo que hace las cosas muy bien”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ya está recuperado tras sufrir el Covid-19 y ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de la vigésima segunda jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este sábado a las 20.30 horas en tierras andaluzas, en el estadio de La Rosaleda, ante el Málaga. El arbitraje correrá a cargo de Javier Iglesias Villanueva del Colegio Gallego.

El míster de los bercianos acumula bastantes bajas. No podrán estar por lesión Yac, Manu Hernando y Ríos Reina. Además, tras dar positivo por coronavirus Pablo Larrea y Alejandro Viedma también se pierden esta cita al igual que Carlos Doncel por haber estado en contacto con este último. Por su parte, Sergio Aguza, el primer fichaje de la Deportiva en este mercado invernal tendrá que cumplir este fin de semana un partido de sanción.

El vasco ha reconocido que ha sido una semana difícil para el equipo. “No han sido unos días fáciles, pero sabemos que nadie está libre de contagiarse. El fútbol forma parte de la sociedad y la sociedad ahora mismo lo está pasando mal. Es normal que en el fútbol también haya problemas"

En lo personal se ha mostrado muy feliz de poder volver a entrenar al equipo. "Tenía muchas ganas de estar con los jugadores y de poder volver a trabajar. Se echa mucho de menos el día a día con los jugadores y los compañeros”.

Se ha referido al rival de este fin de semana ante el Málaga en los siguientes términos. “Están realizando una grandísima temporada dentro de los problemas que han tenido. Compiten muy bien, con un entrenador como es el caso de Sergio Pellicer que tiene muy trabajado al equipo. Tienen las cosas muy claras y que, en una situación complicada, han sabido salir adelante”.

También ha hablado sobre el fichaje de Sergio Aguza. Se ha mostrado encantado de la vuelta de este jugador. “Creo que Aguza nos puede dar muchas cosas. Los dos sabemos lo que queremos el uno del otro. Estoy convencido de que va a ser un buen fichaje. Además, se puede adaptar a varias posiciones. Hemos echado en falta en la primera vuelta un jugador así, con experiencia y que tenga el balón".

El entrenador no descarta nuevos fichajes en este mercado invernal. “Hay que estar muy atentos a las posibilidades que podamos tener de reforzarnos. Intentaremos hacerlo donde creemos que lo necesitamos, pero si no podemos, no va a ser un trauma. Tenemos una buena plantilla que lo está demostrando”.