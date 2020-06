Bolo: “Cuando consigamos la permanencia ya habrá tiempo para poder cambiar el objetivo”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado de forma muy positiva la victoria de su equipo 1-2 en Miranda de Ebro, en el estadio de Anduva ante el Mirandés.

Se mostró muy feliz por esta nueva victoria que acerca al equipo al objetivo de la salvación. “Estoy muy contento por la victoria que hemos conseguido. Es muy importante y ante un gran equipo, pero el objetivo es salir el miércoles con las mismas ganas e ilusión, para poder ganar también al Racing de Santander. Cuando consigamos la permanencia ya habrá tiempo para poder cambiar el objetivo y poder pensar en el play off”.

“Hemos hecho una grandísima primera parte, pero hemos encajado un gol en un fallo y el Mirandés se ha venido arriba. En la segunda mitad volvimos a estar muy bien. Tras la expulsión de ellos teníamos claro que teníamos que ir a por la victoria y al final lo hemos podido conseguir, gracias al gol de Pablo Valcarce. El Mirandés tras el 1-2 nos metió en nuestra área y nos hizo sufrir, aunque es la nota predominante de la categoría. En Segunda A para ganar hay que sufrir”.

Fue preguntado sobre el cambio de Yuri al descanso. “Era algo que estaba planificado porque tenemos otro partido el miércoles y necesitaba el jugador algo de descanso”.

También se refirió al Racing de Santander, rival de los bercianos el miércoles. El vasco tiene claro que ese encuentro ante los cántabros no va a ser fácil, a pesar de que ocupan la última posición de la clasificación y están en una complicada situación. “Tengo claro que va a ser un partido difícil y complicado. Conociendo al entrenador y el orgullo de los jugadores que tienen, estoy seguro de que no van a bajar los brazos. Están sin duda en una situación complicada, pero nosotros no nos podemos relajar. Tenemos que ser la misma Ponferradina y hacer las cosas muy bien para poder sacar los tres puntos”.