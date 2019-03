Ríos Reina: "Debemos de ser valientes y jugar como lo hicimos en la primera vuelta"

Tiempo de lectura: 1



El lateral izquierdo de la Deportiva Ponferradina ha repaso la actualidad del equipo que vive una racha negativa de resultados. El defensa espera que el equipo vuelva a recuperar sensaciones y consiga ganar al Pontevedra, el domingo en El Toralín. El choque de este fin de semana es muy importante para los bercianos porque enfrente estará un rival directo.

Ríos Reina tiene claro que no puden fallar. "Tenemos que estar más unidos que nunca. Todos los jugadores sabemos lo que nos jugamos esta semana. No tenemos dudas. Hay que salir lo más concentrados posibles para no cometer fallos. Debemos de ser valientes y jugar como lo hicimos en la primera vuelta, llevando el ritmo del partido ".

