COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

herrera en canarias

Loro Parque Fundación impulsa la reevaluación científica de artrópodos amenazados de Canarias

Un taller internacional actualiza el estado de conservación de 16 especies clave y refuerza la protección de la biodiversidad de las islas

loro
00:00
Descargar

Entrevista a Juan Carlos García, oficial del Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura5:25 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking