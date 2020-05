Con perspectiva-Vuelve ‘Super López’

VUELVE ‘SÚPER LÓPEZ’

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla". Reza el poema cumbre de creación machadiana.

La mía rememora aquellas tardes de lluvia contemplando las caprichosas formas de las gotas al resbalarse por los cristales, mientras leía ensimismada. Podía pasarme horas y horas enfrascada en la lectura de aquellos tebeos, que aún guardo celosamente como un tesoro; porque entonces los niños leíamos tebeos, no cómics, como se les denomina ahora.

En aquellas viñetas, plagadas de bocadillos convivían esos personajes que avivaban nuestra imaginación y despertaban nuestra curiosidad.

Entre todos ellos, se encontraba ‘Súper López’ nuestro héroe más castizo, procedente del planeta Chitón, nació como una parodia del Superman Norteamericano, aunque pronto adquirió personalidad propia. Un timorato contable, seguidor del ‘Parchelona’, enamorado de su compañera de trabajo Luisa Lanas, pegado a la cotidianeidad, dotado de poderes y extrapoderes, dispuesto a jugarse el tipo contra los villanos ‘Al Trapone’ que no lo eran tanto, sus aventuras y desventuras, el idealista, el genial 'Súper López' hizo las delicias de aquellos ávidos lectores que devorábamos con fruición sus historietas: 'La Acera del Tiempo', 'Los Alienígenas', 'La Caja de Pandora', o 'En Busca del Templo Perdido', entre otras muchas. Historietas que no son solo divertidas, cuentan con un gran trabajo de documentación. No faltan las referencias al rico universo de Tolkien y 'El señor de los Anillos', la mitología griega, el cine o la historia del arte.

El alter-ego de ‘Súper López’, el dibujante berciano Juan López Fernández, más conocido como Jan, colaborará de forma altruista plasmando su arte en una camiseta que la Policía Municipal de Ponferrada entregará a todos aquellos ciudadanos que participaron en las actividades organizadas por el cuerpo durante el confinamiento. El diseño elegido es ‘Top Secret’, misterio que en su momento nos desvelará ‘Súper López’. Camiseta que adquiere un gran valor por ser una pieza del puzle de nuestra historia ilustrada por un berciano de Matrícula de Honor, porque a los héroes de verdad, como éste, se les reconoce por sus acciones.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo. Porque Los fines de semana en COPE Bierzo te contamos la actualidad Con perspectiva.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro "Chuma. El Valle del Silencio" de al andaluz Miguel Velasco Nevado.