El accidente de Córdoba despierta el recuerdo del mayor desastre ferroviario de España: tuvo lugar en El Bierzo (León)

Un historiador desvela la verdad del peor siniestro ferroviario de España: 100 muertos frente al mito de los 800 y un incendio que calcinó a la mitad de las víctimas

Estación de tren de Torre del Bierzo (León)
Jacobo Casas

Escucha aquí la entrevista a Vicente Fernández, autor del libro 'La verdad sobre el accidente ferroviario de Torre del Bierzo'

Ponferrada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura21:28 min escucha

