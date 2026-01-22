El accidente de Córdoba despierta el recuerdo del mayor desastre ferroviario de España: tuvo lugar en El Bierzo (León)
Un historiador desvela la verdad del peor siniestro ferroviario de España: 100 muertos frente al mito de los 800 y un incendio que calcinó a la mitad de las víctimas
Jacobo Casas
Ponferrada - Publicado el - Actualizado
"Los españoles no quieren saber si el ministro duerme o no duerme cuando hay decenas de heridos y muertos tras un accidente dramático"
Pilar García de la Granja
