Va andando tranquilamente por Burgos ciudad y no se cree lo que se encuentra delante: "Un burgalés de toda la vida"

La ciudad de Burgos ha sido escenario de un hecho insólito que ha capturado la atención de los usuarios de TikTok y ha desatado una ola de comentarios divertidos y sorprendidos. Una joven de la localidad castellana estaba caminando tranquilamente por las calles de la capital burgalesa cuando, para su asombro, se encontró con un cerdo que recorría la ciudad como si fuera uno más de los transeúntes.

La joven, desconcertada ante la escena, no dudó en sacar su teléfono móvil y grabar el momento, un gesto que rápidamente la convertiría en la protagonista de un fenómeno viral en las redes sociales. El vídeo muestra al cerdo caminando con total tranquilidad por la calle, sin causar alboroto, pero dejando a los transeúntes y a los internautas con la boca abierta.

En el vídeo, que fue publicado en TikTok y rápidamente compartido en otras plataformas, se puede ver al cerdo deambulando por una de las principales calles de Burgos, aparentemente sin rumbo fijo. El contraste entre la calma de la ciudad y la presencia de este animal tan poco común en entornos urbanos no ha tardado en generar miles de reacciones. A medida que la joven filmaba, no pudo evitar mostrar su incredulidad ante lo que estaba viendo. "No me lo puedo creer", se le escucha decir mientras graba al cerdo, que parece sentirse tan cómodo en la ciudad como cualquier perro paseando por el parque.

Alamy Stock Photo Paseo del Espolón, paseo fluvial en Burgos

La publicación ha acumulado miles de visualizaciones en las últimas horas, con una lluvia de comentarios que reflejan tanto sorpresa como humor por parte de los usuarios. Uno de los comentarios más populares señala que el cerdo es "un burgalés de toda la vida", sugiriendo que este animal se ha convertido en una figura habitual en las calles de la ciudad. Otros, en tono igualmente jocoso, se han mostrado convencidos de que "lo han debido ver por otros barrios de la ciudad", o incluso que "es uno más de los parques de esa zona", haciendo referencia a la aparente normalidad con la que el cerdo circula por el lugar.

no se cree lo que se encuentra delante

Lo que inicialmente parecía una anécdota extraña sobre la presencia de un cerdo en la vía pública, pronto se ha convertido en todo un tema de debate y curiosidad en los comentarios. Algunos usuarios han aportado detalles personales que sugieren que este cerdo no es un simple animal perdido o errante, sino que tiene un dueño y es conocido en la zona.

Una de las respuestas más curiosas fue la de un usuario que aseguró: "Vivo ahí y te juro que tiene dueño y que le saca todos los días". Esta confesión fue rápidamente respaldada por otro internauta, que señaló: "Vivo muy cerca y muchos días está debajo de mi casa en el jardín", dejando claro que el cerdo es un habitante regular de la zona y, aparentemente, goza de total libertad para pasear por la ciudad.

La sorprendente escena ha provocado una gran cantidad de reacciones cómicas por parte de los habitantes de Burgos, quienes, lejos de alarmarse, han tomado la situación con mucho humor. Los comentarios se suceden, algunos haciendo referencia a la calma con la que el cerdo se pasea por la ciudad, mientras otros aprovechan la ocasión para destacar la peculiaridad de vivir en Burgos, una ciudad que, según algunos, no deja de sorprender con situaciones inusuales.

Alamy Stock Photo Calle de Fernán González, Burgos, España

Por ejemplo, un usuario comentó que "es uno de esos animales que te encuentras en todas partes en Burgos, hasta en los parques". Otro seguidor, más detallista, mencionó que "la zona donde aparece es muy cercana a parques y jardines, por lo que no me extraña que este cerdo se pasee por allí como si nada".

por Burgos ciudad

A pesar de la gran cantidad de comentarios y teorías sobre el cerdo, aún persiste el misterio de su origen y de quién es su dueño. Si bien algunos parecen estar seguros de que el cerdo tiene un hogar y es llevado a pasear con regularidad, otros especulan sobre si es una especie de "animal callejero" que ha decidido establecerse en la ciudad.

Cargando…

Lo que está claro es que la situación no ha dejado indiferente a nadie. Burgos, conocida por su rica historia y su ambiente tranquilo, ha encontrado en este curioso suceso un motivo de conversación y diversión, sobre todo en las redes sociales, donde el vídeo de la joven se ha convertido en todo un fenómeno viral.