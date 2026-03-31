El próximo sábado, 18 de abril, la localidad de Sedano acoge la quinta edición del Reineta Fest, un festival que combinará la energía del punk y el rock rural con un importante fin solidario. El polideportivo municipal será el escenario donde actuarán diversas bandas, y parte de la recaudación se destinará a la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia de Burgos (ADEFAB), fusionando cultura y compromiso social en un mismo evento.

Un apoyo fundamental para los TCA

La colaboración con el festival supone un respaldo crucial para ADEFAB. Según su presidenta, Noemí Vallejo, estos apoyos "son fundamentales. Nos ayudan a seguir visibilizando, sensibilizando y, sobre todo, apoyando y dar apoyo tanto a los familiares como a los pacientes que tenemos de trastorno de la conducta alimentaria". Vallejo destaca que las familias "necesitan mucho apoyo, mucha información", y sin estas ayudas, su labor sería mucho más difícil de llevar a cabo.

COPE Sedano une punk-rock y solidaridad en la quinta edición del Reineta Fest

De los trastornos de la conducta alimentaria se sale" Noemí Vallejo Presidenta de la Asociación de familiares de anorexia y bulimia en Burgos

Para visibilizar esta realidad, la asociación, que este año celebra su 30 aniversario, organiza diversas actividades. La presidenta de ADEFAB, Noemí Vallejo, explica que cuentan con una educadora social y psicólogas que ofrecen guías el primer lunes y el tercer jueves de cada mes. Además, preparan carreras, jornadas y talleres con un mensaje claro que la propia Vallejo subraya: "queremos demostrar que de los trastornos de la conducta alimentaria se sale y que los trastornos de la conducta alimentaria no tienen ni edad ni sexo, y que están en incremento".

Un cartel para traspasar fronteras

Por su parte, el festival busca consolidarse como un referente más allá de la provincia. Mario Fernández, presidente de la asociación Pajariteros de Sedano, organizadora del evento, explica el objetivo: "Intentamos con este festival que se nos conozca no solo en Burgos capital, sino en otras provincias de España". Para lograrlo, han apostado por "traer grupos con cierto renombre" de diferentes lugares para dar "un poco más de eco fuera de nuestras fronteras".

Para esta quinta edición, el Reineta Fest ha preparado un cartel variado dentro de su línea punk y rock. Entre los confirmados se encuentran Caos Etílico, los mirandeses de La Regadera, el grupo No Konforme del barrio de Vallecas (Madrid), y la banda también madrileña Forciners. Con esta selección, Fernández espera "que la gente se lo pase bien con esta variedad de estilos, y que pasen una buena tarde".

Una experiencia completa de fin de semana

El Reineta Fest ofrecerá una experiencia completa para los asistentes. La organización ha habilitado una zona de acampada y espacio para autocaravanas, invitando al público a "completar el fin de semana, no solo con el festival, sino hacer un poco de turismo por la zona, que también merece mucho la pena", en palabras de Mario Fernández. Además, ADEFAB dispondrá de un stand informativo donde también realizarán una rifa. El recinto contará con puestos de merchandising de los grupos, artesanía y una gastroneta para comer.