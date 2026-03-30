La España vaciada de Burgos exige reabrir su farmacia: “Después de 40 años con ella en Villasante, tener que desplazarnos sienta mal y hay enfado”

Un total de 18 asociaciones y entidades de los pueblos de la Merindad de Montija (Burgos) se han unido para exigir la reapertura de la farmacia de Villasante. El establecimiento, que daba servicio desde 1986 a toda la comarca, la Junta de Traslaloma y la carretera N-629, cerró sus puertas el pasado 17 de diciembre. Desde entonces, los vecinos llevan más de tres meses obligados a desplazarse a localidades como Espinosa de los Monteros, a unos 10 kilómetros, para recoger sus medicamentos, una situación que ha generado un profundo malestar.

El portavoz de las asociaciones, José Ignacio Ángulo, ha explicado que el cierre "ha impactado negativamente" en la vida diaria de la población. "Después de 40 años teniendo el servicio de farmacia allí, tener que desplazarse sienta mal, y hay cabreo en la población, hay enfado", ha asegurado Ángulo, quien ha añadido que "las asociaciones somos reflejo de esa sociedad montejana que está sufriendo las consecuencias de algo que no se ha hecho bien".

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Un servicio rentable y necesario

Los colectivos consideran que la farmacia de Villasante "ha sido y es rentable" y no entienden su cierre. Subrayan que en la misma localidad se encuentra una residencia de mayores que se abastecía en dicha botica y que ahora debe acudir a otros municipios. Además, recuerdan que durante amplios periodos del año la población de la merindad "se duplica y triplica" por las segundas residencias, lo que incrementa la necesidad del servicio.

No queremos que sea el primer paso para la desaparición total" José Ignacio Angulo Portavoz de las asociaciones de la Merindad de Montija

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La alternativa ofrecida por la administración no convence a los vecinos. La Junta de Castilla y León autorizó un botiquín, pero las asociaciones lo ven como una solución inaceptable. "Puede que transitoriamente y por poco tiempo pueda servir un botiquín de farmacia, pero nosotros lo que queremos es reabrir la farmacia que teníamos. Un botiquín no nos sirve, es insuficiente y no queremos que sea el primer paso para la desaparición total", ha sentenciado el portavoz.

Incertidumbre sobre los obstáculos

La perplejidad es aún mayor, según explica Ángulo, porque existen tanto un local disponible como profesionales interesados en hacerse cargo del servicio. "El mismo local donde estaba la farmacia hasta ahora fue remodelado por el ayuntamiento hace año y medio o dos años, y está perfecto", ha detallado. "Desconocemos exactamente cuál es el problema, porque lo más fácil hubiera sido que se hubiera realizado un traspaso. No entendemos nada", ha lamentado.

Las asociaciones ya han presentado un documento formal ante el Ayuntamiento de Merindad de Montija, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos y la Consejería de Sanidad, exigiendo la reapertura. Advierten que no piensan quedarse "de brazos cruzados" y que este "es el primer paso", ya que están estudiando nuevas acciones de protesta para recuperar lo que consideran un derecho.

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Nuestros mayores también tienen derechos, que todos vamos para mayores y todos tenemos derechos" José Ignacio Angulo Portavoz de las asociaciones de la Merindad de Montija

El colectivo insiste en la importancia de la farmacia para los más vulnerables, especialmente los ancianos de la residencia local. "Es una faena tremenda el tenerse que desplazar a otro sitio", transmiten desde el centro. Por ello, la reclamación es clara. "No pedimos ni dinero, ni privilegios, simplemente que se mantenga o conceda la licencia para la farmacia que tanto se necesita", ha concluido José Ignacio Ángulo.