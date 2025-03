Verse bien para luchar contra el cáncer: así ayuda a los pacientes la medicina estética oncológica

La medicina estética oncológica es una disciplina que busca mejorar la calidad de vida de las personas que atraviesan un proceso oncológico, ayudándoles a recuperar su imagen y autoestima.

Los tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, pueden dejar secuelas visibles en la piel, el cabello y otras partes del cuerpo, afectando profundamente el bienestar emocional de los pacientes. Gracias a la medicina estética oncológica, muchos de ellos encuentran apoyo en un enfoque integral que no solo atiende su apariencia física, sino que también les brinda herramientas para afrontar la enfermedad con mayor confianza y energía.

Este fin de semana, Burgos se convierte en el epicentro de la Medicina Estética Oncológica con la celebración de las terceras jornadas burgalesas dedicadas a esta disciplina. El evento está teniendo lugar en el Hotel Ciudad de Burgos de viernes a domingo y está organizado por Pilar Sanmartín, una doctora especialista en la materia, que destaca la importancia de no vernos enfermos para mejorar la autoestima y la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

la importancia de la medicina estética oncológica

La medicina estética oncológica se ha convertido en un pilar fundamental en el bienestar de quienes atraviesan un proceso oncológico. Más allá de los tratamientos médicos convencionales, la enfermedad deja huellas visibles que pueden afectar la confianza y el estado emocional de los pacientes. "La caída del cabello, de las cejas, de las pestañas, también pues la piel, como se estropea la piel o las quemaduras que puede ocasionar la radioterapia, las mucosas, las uñas... Todo esto se ve afectado. Luego también las cicatrices. Verte bien preparado y verte con fuerza y con energía para afrontar el tratamiento también ayuda a que el tratamiento vaya mejor", explica Sanmartín.

Según la organizadora de las jornadas, el abordaje de la caída del cabello es un ejemplo claro de cómo la medicina estética oncológica busca mejorar la calidad de vida del paciente. "Para evitar que se caiga, preparar también psicológicamente a ese paciente, para ayudarle en todo ese proceso de cómo va a ser, de cómo va a caer el cabello, de cómo va a salir luego. Y luego también orientarle a otros profesionales que no son médicos, pero que también se dedican a la estética y que están más centrados en temas de cabello y que les pueden ayudar y les pueden asesorar", detalla.

El enfoque de la medicina estética oncológica no se limita solo a la apariencia física, sino que aborda al paciente de manera integral. "En la medicina estética es un abordaje total, global del paciente. No solamente es la estética física, sino también pues ayuda psicológica, la nutrición, ejercicio... es un amplio campo", afirma Sanmartín.

orientar a los pacientes para mejorar su autoestima

El objetivo de estas jornadas es acompañar y orientar a los pacientes que, en ocasiones, no se atreven a dar el paso hacia un tratamiento que podría mejorar su imagen y autoestima. "Pues van dirigidas al público en general y nos gustaría que acudiesen más pacientes. Yo creo que se cierran un poco en sí mismos y no se atreven porque creen que van a sentirse enfermos, y es para todo lo contrario. Precisamente es para que se sientan vivos, para darles un punto de positividad a su vida y ayudarles a afrontar mejor las cosas y a sentirse persona, no persona enferma, sino una persona viva y con ganas de seguir adelante", subraya.

Sanmartín enfatiza la importancia de la imagen personal en el bienestar emocional de los pacientes: "Nuestro cuerpo es nuestro continente. Entonces, cuando nos vemos al espejo cada mañana y nos vemos bien, afrontamos mejor cualquier cosa que nos venga. Somos personas que socializamos, que tenemos una familia, que tenemos un trabajo, y nuestra imagen nos ayuda a vernos bien y afrontar todos esos problemas que puedan surgir a lo largo del día de una forma más positiva y ayudarnos a no vernos enfermos".

Además de su enfoque formativo y terapéutico, el evento tiene un carácter solidario, ya que todo lo recaudado será donado a la Asociación Española Contra el Cáncer y a GEMEON, la Asociación de Expertos en Medicina Estética Oncológica. Porque verse bien es, en muchas ocasiones, el primer paso para sentirse bien.