De la Rosa pregunta al PP por “el precio que va a pagar” a VOX por hacerse con la alcaldía de Burgos

El alcalde en funciones de Burgos y candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital, Daniel de la Rosa, preguntó hoy al Partido Popular (PP) por “el precio que va a pagar” al dar por hecho que recibirá el apoyo de los cuatro concejales de Vox para que su candidata, Cristina Ayala, acceda a la Alcaldía de la capital en el pleno de investidura del próximo sábado, 17 de junio.

En este sentido, durante su comparecencia para informar sobre asuntos de interés municipal, se preguntó “¿cuál es el precio que va a pagar el Partido Popular por el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Burgos?”, así como “qué tipo de condiciones le va a imponer Vox al Partido Popular a partir de este sábado para apoyar a su candidata a la Alcaldía”.

Así, De la Rosa lanzó otra serie de cuestiones como si “va a dejar el Partido Popular de apoyar y reivindicar la lucha contra la violencia machista que niega Vox”, si “se va a dejar de guardar un nieto de silencio por las víctimas de violencia machista en el Pleno”, si “se va a empezar a hablar de violencia intrafamiliar”, si “va a negar la violencia machista el PP en Burgos” o si “el PP va a renunciar a la Agenda 2030”.

“¿Va a estar la señora Ayala en las políticas que la Unión Europea (UE), el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial fortaleció en el marco de la Agenda 2030?”, apostilló. Porque, según subrayó, “para desenmascarar lo que hay detrás de las personas o las siglas hay que fijarse en las políticas que se defienden, en las ideas, en los principios y en los valores que cada formación defiende”.

En esta línea, el alcalde de Burgos en funciones y candidato socialista a la Alcaldía de la capital demandó si va a estar el PP “un partido con trayectoria institucional”, precisó, “de acuerdo con estos planteamientos reaccionarios, retrógrados, populistas y demagogos que representan Vox” porque, dijo, “a Vox nadie le va a pedir responsabilidades” pero “sí al PP y yo soy el primero que se las voy a exigir”.

Daniel de la Rosa auguró que “va a pasar lo que va a pasar: o va a haber una integración en el gobierno municipal de Vox o va a haber un acuerdo para todo el mandato atado en el que Vox va a imponer una serie de políticas”. Por ello, pidió a “la próxima alcaldesa” que sea, dijo, “tan exigente, al menos, como he sido yo como alcalde con el Gobierno de España y con la Junta de Castilla y León, pase lo que pase a partir del 27 de julio”.

Finalmente, garantizó que “hará una oposición exigente, una posición frontal” pero advirtió de que “estaremos a la altura de las circunstancias” y matizó que “si ese es el escenario en el que no hay ningún tipo de margen de maniobra porque tienen un acuerdo de mandato, un acuerdo de legislatura, un acuerdo de gobernabilidad o incluso más, entrar a gobernar juntos, a nosotros nos toca hacer oposición”.

“Estaremos en los momentos que haya que estar, a la altura de las circunstancias en los grandes proyectos de ciudad, no les quepa ninguna duda”, aseveró el regidor municipal en funciones, al tiempo que sentenció: “Nosotros no vamos a votar que no por norma, no”.