¿Cómo reclamar los daños por el apagón en España? Esto es lo que debes saber si has sido uno de los afectados

El gran apagón eléctrico que paralizó a toda España el pasado lunes ha provocado pérdidas millonarias tanto para particulares como para empresas. La caída del suministro eléctrico a nivel nacional frenó en seco durante horas buena parte de la actividad económica, afectando especialmente al comercio, la hostelería, el transporte y otros sectores dependientes del suministro continuo de energía.

Mientras las autoridades han iniciado investigaciones para determinar el origen de este fallo masivo, del que aún no se han esclarecido las causas ni sus responsables, el abogado burgalés Roberto Portilla ha ofrecido en COPE una guía clara sobre qué pasos deben seguir quienes se han visto perjudicados, tanto a nivel particular como empresarial.

En su opinión, el proceso de atribución de responsabilidades será largo, ya que “harán todo lo posible por defenderse e intentar, o manifestar que no han tenido responsabilidad, o que la responsabilidad tiene que ver con un tercero”. Mientras tanto, los efectos del apagón ya han impactado de lleno en el día a día.

Ante este escenario, el primer consejo del letrado ha sido directo: revisar la póliza de seguros. “Lo importante en estos casos es primero saber si tenemos un seguro y si ese seguro tiene una cobertura a la cual pueda reclamar”, ha señalado. Esa comprobación puede ser clave para iniciar cualquier reclamación con garantías.

Aunque en un futuro se determine que el apagón ha sido fruto de una causa de fuerza mayor, como un fenómeno atmosférico extremo o un ciberataque, eso no impide que se pueda tramitar una reclamación vía aseguradora.

Qué daños se pueden reclamar

Una de las cuestiones centrales que ha planteado Portilla ha sido la diferenciación entre los tipos de perjuicios sufridos. Por un lado, se encuentran los daños emergentes, es decir, las pérdidas materiales directas (productos deteriorados, maquinaria que ha dejado de funcionar, etc.); y por otro, el lucro cesante, es decir, los ingresos que se han dejado de percibir como consecuencia de la paralización de la actividad.

“No solamente es lo que he perdido, imaginémonos: producto, deterioro de elementos, paralización, sino también lo que he dejado de ganar”, ha señalado el abogado. Como ejemplo claro, ha mencionado el caso de los hosteleros: “Los servicios de comidas que no pudo realizar, y que evidentemente es un perjuicio que no va a volver porque no tenían electricidad y no pudieron dar servicio a sus clientes”.

Cómo justificar los perjuicios

El abogado burgalés Roberto Portilla también ha insistido en la necesidad de documentar de forma detallada cada uno de los daños. Para el caso del lucro cesante, ha precisado que “tendría que ser con informes, es decir, como de alguna manera la facturación que se ha dejado de obtener y que se venía obteniendo en ese día o en esos días”.

En cuanto a los gastos extraordinarios, también ha puesto ejemplos concretos: “Empresas que han tenido que comprar generadores para poder tener un mínimo de actividad y que evidentemente tuvieron que gastarse ese día un coste concreto para comprar el generador o alquilarlo o tener un servicio extra que evidentemente no tenía previsto tener”. Por eso, ha recordado la importancia de conservar todos los justificantes: tickets, facturas, presupuestos y cualquier otro documento que sirva para respaldar la reclamación.

¿A quién dirigir la reclamación?

Las reclamaciones no deben limitarse solo a las aseguradoras. En los casos en los que un cliente ha perdido un vuelo o un servicio contratado debido al apagón, debe reclamar directamente a la empresa responsable. “Al que tienen que reclamar es al directo, es decir, aquella empresa que no le ha podido dar el servicio o el producto y que estaba previsto que le diera ese servicio y producto”, ha subrayado. Será después esa empresa quien gestione su propia reclamación con su aseguradora.