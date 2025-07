Las peñas de Burgos destacan en COPE el éxito de los Sampedros 2025: “Nunca ha habido una cabalgata tan corta”

Burgos se aproxima al cierre de unas fiestas de San Pedro y San Pablo que, según palabras del presidente de la Hermandad de Peñas, José Manuel Carbonell, ha sido “una fiesta muy bonita, muy participativa”. Así lo ha expresado este miércoles en una entrevista en Herrera en COPE en Burgos, durante la programación especial desde la terraza del 'Riviera'.

Carbonell ha valorado de forma muy positiva el desarrollo de los actos festivos, especialmente la cabalgata, que calificó como histórica: “Ha sido la mejor de los últimos 20 años. Yo llevo desde la Hermandad del año 2000, ya llevo 25 años, y yo creo que nunca ha habido una cabalgata tan corta. Y bueno, ya que se ha demostrado que haciendo las cosas bien y moviéndose mucho y concienciando a la gente, la cabalgata se puede hacer rápida y sobre todo amena”.

El desfile de este año fue especialmente ágil, comenzando a las 10.30 horas de la mañana y concluyendo en poco más de dos horas y media. “Desde las diez y media que salió la primera peña, a la una y cuarto cerraba yo la cabalgata con la carroza de la corte. O sea, en menos de tres horas se hizo toda la cabalgata entera. Yo creo que es bueno para todos. Y también fue un acierto adelantar esa media hora la salida para el tema del calor, que nos vino a todos”, cuenta en COPE.

El presidente de la Hermandad de Peñas también ha hablado del evento que pondrá el broche final a las fiestas: el tradicional día de las peñas en Fuentes Blancas, que se celebrará el domingo. “Yo creo que es el colofón de las fiestas. Este año van a ir 51 peñas y asociaciones, de las cuales 15 van a ir a vender sus productos y 36 van a ir a pasar el día”, explica.

En ese día también se celebrará el concurso del Buen Yantar, cuya presentación oficial ha tenido lugar este mismo miércoles. “Este año son 31 las entidades que se van a presentar al Buen Yantar. Hemos subido una con respecto al año pasado. Ha habido dos que están de baja y tres que por primera vez van a participar en este concurso”. El ingrediente estrella de esta edición será la morcilla de Burgos con IGP.

Respecto a algunos aspectos a mejorar, Carbonell se refirió a la ofrenda floral como un acto con margen de perfeccionamiento: “No es que no nos haya gustado, nos ha gustado todo. Yo creo que el cambio de la Virgen ha sido mejor. Sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que en el pedestal que se ha puesto la Virgen queda muy hundida. El año que viene se intentará subirla un poco más. Pero no es que no nos haya gustado nada. Sabemos que es como todo, cuando tú haces una cosa nueva, no lo vas a hacer bien al 100%. Siempre vas a encontrar algún error, algún fallo mejorable para el año que viene. Si este año le damos un notable muy alto, el año que viene iremos a por el sobresaliente”, cuenta Carbonell, que espera que el calor dé un respiro a las peñas en ese broche final a los Sampedros, que será este domingo.