La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos, y en colaboración con la Fundación Provincial de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Melgar, Adecco Camino, Fundación Caja Círculo y La Caixa, ha organizado una nueva edición del campeonato-convivencia de pesca de trucha para personas mayores y personas con discapacidad.

A la competición, en la que participarán mayores de los centros de día de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos y Miranda de Ebro, además de personas con discapacidad de las asociaciones Aspodemi de Miranda, Aspanias, C. O. El Cid, Camp Fuentes Blancas, Asociación Las Calzadas, Once, Fedisfibur, C. O. Briviesca y Fundación Conde Fernán Armentález de Melgar, asistirán un centenar de personas acompañadas por el delegado territorial, Baudilio Fernández-Mardomingo. Así, se plantea como una convivencia con una dimensión transgeneracional para fomentar la participación normalizada brindando oportunidades de apoyo mutuo y aprendizaje en un contexto lúdico, favoreciendo la visibilización y la sensibilización social.

Durante la jornada, se formarán equipos compuestos por una persona mayor y una con discapacidad en el que la persona mayor enseña a pescar a su pareja, creándose un clima de amistad y fraternidad que perdura en el tiempo.

Al finalizar, se entregarán los trofeos a los que hayan conseguido el mayor número de capturas y a la pieza mayor. Además, se pondrán las truchas pescadas en común y se repartirán entre los participantes, de tal forma que todos puedan llevarse alguna pieza a su casa.

Con este tipo de actuaciones conjuntas de diferentes agentes del sector, se pretende multiplicar sus efectos para mejorar la calidad de vida del territorio, sensibilizar a la sociedad y poner en valor la inversión social, con los retornos económicos y personales que genera.