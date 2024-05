Las recomendaciones para los padres: Cómo actuar frente a la pornografía

Con solo 8 años, los niños tienen su primer contacto con la pornografía. Según muchos estudios, esta es la edad media de inicio en este consumo que cada vez se detecta en edades más tempranas. Muchos especialistas coinciden en que su consumo afecta al cerebro de una manera similar a la que lo hacen las drogas.

Este jueves, en COPE, estamos analizando “la epidemia de la pornografía”. Lo están haciendo nuestros principales comunicadores en una programación especial.

En Burgos, la catedrática de la UBU Isabel Menéndez investiga y escribe acerca de la violencia en los diferentes ámbitos culturales como el cine o la música. En los jóvenes, esta violencia está muy relacionada con la pornografía.

Las consecuencias del consumo de pornografía

En COPE, Menéndez explica las consecuencias que tiene en los niños (porque en muchas ocasiones, son niños) el consumo de pornografía: "Disfunciones sexuales en niños o adolescentes, que tienen ya problemas para tener placer o para tener erecciones. Son disfunciones sexuales totalmente fuera de edad. Además, hay una enorme tolerancia a la violencia dentro de las propias relaciones sexuales", comenta.

Cada vez empiezan más jóvenes. La facilidad con la que acceden los niños a la pornografía ha reducido la edad del primer contacto. La tienen en el teléfono móvil. Y no solo la buscan, sino que se la encuentran. "Hoy en día la mayoría de menores tienen acceso al smartphone de un adulto. Supongo que hay otra cuestión también, que es el contagio. En el momento en que una persona de un círculo, por ejemplo de amigos, dice que ha accedido, pues los demás, lo más probable, es que sigan ese consejo", explica Menéndez.

Qué deben hacer las familias para evitarlo

Y es que, según los estudios, un 30% de los jóvenes accede a la pornografía de manera accidental. Según la investigadora, Isabel Menéndez, "las familias deberían hacer una reflexión sobre la edad en la que facilitan el acceso a Internet a niños y niñas. Tenemos que incorporar una educación sexoafectiva, que ahora mismo es muy deficiente. Prácticamente no la están recibiendo. Más que controlar, yo creo que se trata de educar en el uso de las nuevas tecnologías, si es inevitable. Además, se deberían poner medidas para que esa edad no sea tan precoz, por ejemplo: no facilitando el acceso a Internet", explica esta catedrática de la Universidad de Burgos.

En la provincia burgalesa, la adicción a la pornografía no solo se trata en el médico o en el psicólogo, sino que se estudia en la Universidad.