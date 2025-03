La Junta de Castilla y León se abre a adelantar a los dos años la segunda dosis de la vacuna del sarampión

La Consejería de Sanidad de Castilla y León está dispuesta a adelantar a los dos años la segunda dosis de la vacuna frente al sarampión si existe evidencia científica e insiste en hacer un llamamiento a la vacunación, especialmente en esa segunda dosis, donde se detecta una menor cobertura, ha asegurado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

A preguntas de los periodistas previas al XXVII Curso de Excelencia en Pediatría, que se celebra en el Hospital Universitario de Burgos este viernes y mañana sábado, Vázquez ha recordado que la Junta quiere mantener un calendario vacunal actualizado y con la mayor evidencia científica.

Así, ante la propuesta de la Asociación Española de Pediatría de adelantar a los dos años la segunda dosis de la vacuna frente al sarampión, en lugar de los tres y cuatro años actuales, el consejero ha apuntado que "si hay consenso de los científicos no tienen ninguna dificultad en mover esa dosis".

Alejandro Vázquez ha admitido que, al margen de que se pueda adelantar el calendario vacunal, lo que les interesa es promover la vacunación en segunda dosis, pues han notado una "ligera disminución" entre la primera y la segunda, pese a que la cobertura en Castilla y León "no es mala".

"Es el momento de hacer un llamamiento a los padres para que sigan vacunando a los niños y tener unas mayores coberturas vacunales. Castilla y León no tiene una mala cobertura vacunal, pero sí que es verdad que de la primera dosis a la segunda hay una disminución. Y es precisamente en esa ventana donde es posible que enfermedades como el sarampión puedan pagarse y ser un problema sanitario", ha indicado.

El consejero también ha indicado que no ha habido cambios en cuanto al diagnóstico de nuevos casos de contagio de sarampión en Castilla y León: hay un confirmado en Burgos y otro tres en estudio, sin confirmar, y en el caso de Burgos -un contagio en una persona no vacunada- "no le consta que la evolución sea mala".