Juan Vicente Herrera: "Nuestra Monarquía es la Monarquía del Estado Autonómico, la de la diversidad"

Defensor acérrimo del Estado de las Autonomías, no en vano ha sido 24 años procurador regional y 18 presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo ha participado hoy como ponente en el seminario que la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos dedica al binomio modelo autonómico y Monarquía Parlamentaria, y en el que ayer intervino el ex presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández.

En opinión de Herrera, “en su configuración constitucional, nuestro Estado Autonómico está indisolublemente ligado a la Monarquía Parlamentaria”. Es más, para Herrera nuestra Monarquía, frente a la concepción uniforme y excluyente de los independentismos “que predican un supremacismo que, sobre todo, ofende a la inteligencia y que están empeñadas en uniformar sus plurales sociedades con políticas que separan hacia fuera y que excluyen hacia dentro a quienes no asumen y se someten a los credos sagrados de la tribu” es la Monarquía del Estado Autonómico. Es la Monarquía de la diversidad”.

Durante su ponencia celebrada en el Aula Magna de la Universidad de Burgos con la presencia de numeroso público y un nutrido grupo de políticos, el ex presidente de la Junta afirmó que “nuestro Estado Autonómico es sin duda perfectible, pero yerran quienes lo tachan de fallido”. Muy al contrario, defendió Herrera, el modelo autonómico español es un ejemplo de éxito que se sustenta en tres motivos. El primer de ellos su vinculación con la democracia, permitiendo la transformación de España, “que hace cincuenta años era un país autoritario situado entre los más centralizados de Europa y ahora es una de sus democracias más avanzadas y con mayor grado de descentralización política y administrativa”.

El segundo motivo esgrimido por el expresidente regional se basa en la aportación que este modelo ha tenido en la modernización del Estado, que se completa con un tercer motivo concretado en su contribución decisiva a la consolidación y mejora del llamado estado del bienestar. “Creo firmemente que el modelo autonómico es el mejor sistema para desarrollar el Estado Social del que nos habla la Constitución. Y que tampoco es casual que ésta, en su distribución competencial, encomendase a las Comunidades la gestión de algunos de los pilares y servicios esenciales del mismo: la sanidad, la educación y los servicios sociales”, señaló.

“Mi convicción siempre ha sido -remarcó Juan Vicente Herrera- que, si bien la legitimidad del Estado Autonómico deriva de la Constitución y los estatutos de autonomía, su legitimación se sustenta en su utilidad. El autonomismo que yo siempre he defendido no trae causa de títulos históricos o identidades culturales que existen y deben tenerse en cuenta sin ser solo exclusiva de unos pocos, sino de su utilidad para todos, de su capacidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciéndoles una mayor cercanía y participación democrática, unas mejores condiciones socioeconómicas, y unos servicios de más calidad”.

Por todo ello, el ex presidente de la Junta aseguró alinearse con los que afirman que el Estado que el Rey simboliza no es el Estado central sino más propiamente el Estado Autonómico, pero quiso dejar como reflexión para los asistentes la, a su juicio, “paradoja que vive hoy la realidad española: Tenemos la mejor forma de Estado de nuestra Historia, establecida, por primera vez, por una Constitución de todosy no impuesta por unos españoles a otros. Que nos ha proporcionado, incluso con las durísimas crisis sufridas, el período más intenso y continuado de convivencia libre y desarrollo económico y social que juntos hemos conocido, con un impulso sin precedentes del Estado del Bienestar…Y sin embargo, muchos españoles parecen instalados en el malestar y pérdida de aprecio hacia esa extraordinaria forma de Estado”.

Un malestar que, en su opinión, deviene de “causas acumulativas que han ido socavando la autoestima de los españoles en relación con la forma política de nuestro Estado, al ensombrecer sus principales logros”. Causas, apuntó Herrera, como los casos de corrupción, las sucesivas crisis económicas o la debilitación de nuestro Estado Social. Además, señaló, existen otros factores de enorme relevancia, como “la permanente tensión provocada por unos nacionalismos poco leales y siempre insatisfechos, que no dudan en modelar la Historia a su capricho, en fracturar la convivencia entre ciudadanos libres e iguales, en traspasar las líneas rojas de la legalidad, en pretender fragmentar la soberanía que solo corresponde al pueblo español en su conjunto”. Una tensión a la que también se une “el revisionismo populista que se ha instalado en nuestro cuerpo social y político, y que, también con un profundo desprecio por nuestra historia y memoria, niega cualquier valor democrático a la etapa de la Transición”.

Juan Vicente Herrera finalizó su ponencia haciendo una llamada al “activismo constitucional”. Y es que hay, concluyó, “poderosas razones para seguir defendiendo la Monarquía Parlamentaria y el Estado Autonómico como útiles y preferibles para el futuro de España, más aún si corregimos algunos de sus defectos y carencias, manteniendo para ello los consensos inteligentes con los que nació y la hemos acompañado todos estos años”.