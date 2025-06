La ilusión de San Pablo Burgos horas antes de abrir los Sampedros 2025: "Algo increíble"

Burgos arranca este viernes sus fiestas de San Pedro y San Pablo 2025 con un pregón muy especial. El encargado de abrir oficialmente los 'Sampedros', a partir de las 21.00 horas en la Plaza Mayor, es San Pablo Burgos, el equipo que ha devuelto a la ciudad la ilusión por el baloncesto con su reciente ascenso a la ACB.

El director deportivo de la entidad, Albano Martínez, ha sido la voz del club en COPE, en esta fecha tan señalada y ha compartido su emoción durante la programación especial de Herrera en COPE en Burgos desde Manzanilla Gourmet, en la Plaza de Alonso Martínez. “Es un orgullo tremendo que hayan pensado en nosotros como para poder dar inicio a estas fechas con el pregón”, comenta Martínez, que lo considera como "algo increíble" y espera "estar a la altura de la circunstancia”.

un momento dulce para el conjunto azulón

La cita llega en un momento dulce para el club, tras una temporada de récord que les ha llevado de nuevo a la élite del baloncesto nacional, después de dos decepciones consecutivas en años anteriores. “No queríamos que costara tanto, pero esto es el deporte”, explica Albano Martínez al recordar esas dificultades vividas. “El comportamiento este año de los jugadores, del staff, de la afición, ha sido increíble y cada uno ha puesto su granito de arena para conseguir este récord”, apunta.

El pregón no solo simboliza un reconocimiento al equipo, sino también un guiño a la ciudad que ha estado volcada con el club durante todo el año. “Nuestra afición es la mejor de España”. Lo tiene claro el director deportivo azulón. “Es nuestro mayor patrimonio y siempre lo decimos. Nos han acompañado en casa y en muchos otros lugares”, cuenta en COPE.

san pablo burgos continúa moviéndose en el mercado

En plena euforia festiva, Albano Martínez no ha querido dejar de lado la mirada puesta en la próxima temporada. Sobre el mercado de fichajes, ha adelantado que el club está “trabajando mucho, visionando muchos jugadores y hablando con mucha gente”, aunque todavía no puede dar nombres concretos. La planificación, asegura, está en marcha: “Lo que intentaremos es el mejor equipo posible como para no sufrir este año, que lógicamente va a ser un año duro”.

La renovación de abonos también avanza a buen ritmo, con más de 2.000 ya confirmados. “Esperamos que siga ese ritmo para que el Coliseum el año que viene tenga el ambiente que hemos tenido siempre”, destaca Martínez. Y en cuanto al objetivo deportivo, lo tiene claro: “Tenemos que ser cautos y luchar por la permanencia. La Liga Endesa cada año se complica más, y nuestro objetivo principal es mantenernos”.

Esta noche, San Pablo Burgos saltará al balcón del Ayuntamiento en lugar de a la cancha, pero con el mismo espíritu de equipo que les ha llevado a hacer historia. Los burgaleses les escucharán con orgullo y, seguro, con más de una ovación. Un evento que servirá para abrir el telón de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025.