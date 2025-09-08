Ignacio San Millán presentará mañana su candidatura a la Presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), sigue sumando capítulos a su agitada actualidad. El pasado viernes saltaba la sorpresa cuando Miguel Ángel Benavente, tras catorce años en la presidencia, anunciaba que no se presentaría a la reelección.

Hoy ya podemos confirmar un nuevo nombre que se venía barajando en los últimos días: Ignacio San Millán. El empresario burgalés ha decidido dar el paso y presentarse como candidato a presidir la patronal. El anuncio oficial será mañana martes, aunque él mismo ya lo ha confirmado a COPE Burgos.

¿quién es ignacio san millán?

San Millán es un rostro de sobra conocido en el panorama empresarial de la provincia. Preside la Asociación de Desarrollo Logístico de Burgos, está al frente de Asercomex Logistics y de varias compañías ligadas al sector, y es además uno de los impulsores del nuevo tren de mercancías que conectará Burgos con Valencia, un proyecto estratégico que busca reforzar el papel de la ciudad como nodo logístico.

Ricardo Ordóñez Presentación del Índice de Confianza Empresarial de FAE Burgos

No se trata de alguien ajeno a la FAE: hasta ahora ejercía como tesorero de la organización, forma parte de su Comité de Dirección y mantiene una estrecha relación con Miguel Ángel Benavente, también a raíz de su papel en el Burgos Club de Fútbol a través del Grupo Yucón. A todo ello se suma que en 2019 recibió el FAE de Oro, el máximo reconocimiento de la patronal, por su trayectoria empresarial.

San Millán asegura que la decisión no ha sido improvisada: la ha tomado después de un fin de semana de reflexión, arropado por su familia y respaldado por otros empresarios que le han animado a presentarse. Él mismo adelanta que su candidatura se va a basar en la conciliación, en el respeto y en la búsqueda de unidad en un momento especialmente delicado para la organización.

competirá contra la candidatura de andrés hernando

Porque la realidad es que el escenario no está siendo sencillo. A la renuncia de Benavente se suma la presencia de otra candidatura, la de Andrés Hernando, presidente de Femebur, que ya está en campaña. Y todo esto ocurre en medio de un clima de tensión interna: en las últimas semanas se han escuchado acusaciones muy serias entre Hernando y la secretaria general, Emiliana Molero, lo que ha dañado la imagen de la patronal burgalesa.

Ricardo Ordóñez El presidente de Femebur, Andrés Hernando, presenta formalmente su candidatura a la presidencia de FAE

Así que, con el plazo de presentación de candidaturas a punto de cerrarse, la FAE encara unas elecciones que prometen movimiento y que marcarán el futuro de la organización. Ignacio San Millán ya está dentro de la carrera, y asegura que lo hace con ilusión, con respaldo y con la intención de sumar.

Un nuevo capítulo en la historia reciente de la FAE, que busca recuperar la calma y la confianza de los empresarios burgaleses.