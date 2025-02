Esta es la herramienta que mejora el día a día de las personas con Parkinson: "Lo están utilizando"

El Parkinson es una batalla diaria para cientos de personas en Burgos. 1.800 burgaleses están diagnosticados con la enfermedad en toda la provincia. De ellos, la Asociación Parkinson Burgos atiende cada día a más de 160 pacientes, para tratar de hacerles más llevadera la vida con esta enfermedad, que afecta al sistema nervioso y provoca, desde temblores y contracciones musculares dolorosas, hasta dificultad para hablar o incluso demencia.

Un estudio de la Universidad de Burgos, en colaboración con el Hospital Universitario de Burgos y la Asociación Parkinson Burgos, ha mejorado notablemente la vida de un grupo de pacientes de esta enfermedad.

COPE La sede de la Asociación Parkinson Burgos

Un equipo de investigadores de la universidad ha creado una especie de guante que mejora la destreza manual de estos pacientes. Y lo mejor, que no hace falta tomar medicamentos para que esos beneficios se vean reflejados.

una férula elástica con resultados muy positivos

Su nombre lleva las siglas DEFO, que en inglés significan “órtesis dinámica de tela elastomérica”. Estos son dispositivos de apoyo al cuerpo, que son más conocidos por el nombre de férulas. Las hay rígidas, que son las que nos ponen cuando nos tienen que inmovilizar, pero también más livianas, semirrígidas y elástica.

En este caso, se trata de una prenda elástica que "lleva una serie de refuerzos encima, como una segunda capa, para poder fortalecer o intentar que la mano se coloque en una posición determinada", explica en COPE, Mirian Santamaría, profesora permanente de la UBU y miembro del equipo de investigadores que ha desarrollado esta herramienta. De esta manera, al forzar a la mano a mantenerse en una posición favorecedora, se consigue una mejor destreza manual.

Alamy Stock Photo Vista parcial de un anciano con enfermedad de Parkinson y manos temblorosas tomando un vaso de agua de la mesa en casa

60 pacientes han participado en el estudio

El estudio ha contado con la participación de 60 personas con enfermedad de Parkinson, divididas en un grupo experimental (40 participantes) y un grupo de control (20 participantes). Durante dos meses, los participantes del grupo experimental utilizaron la órtesis (el aparato ortopédico externo) en su extremidad superior más afectada, mientras que el grupo de control continuó con su rutina habitual sin ella.

Los resultados que se han obtenido han sido todo un éxito, ya que se han comprobado mejoras en el día a día de estos pacientes. Esto ha motivado que el Hospital Universitario de Burgos ya lo esté utilizando, dentro de su servicio de Neurología.

Para medir los efectos de la órtesis, se utilizaron pruebas estandarizadas en el ámbito de la terapia ocupacional, como el Purdue Pegboard Test, el Minnesota Manual Dexterity Test y el Nine-Hole Peg Test, evaluando la destreza manual cuando la medicación está en su máxima eficacia (llamado “estado ON”) y cuando los efectos de la medicación han disminuido (denominado “estado OFF”).

El uso de la órtesis dinámica de tela elastomérica representa una estrategia innovadora y sin fármacos para mejorar la destreza manual en personas con Parkinson mientras se lleva puesta. Esta intervención refuerza el papel de la terapia ocupacional en el manejo del Parkinson, ya que podría ser una herramienta complementaria en la práctica clínica, ayudando a reducir síntomas como la rigidez y el temblor, y facilitando la realización de actividades cotidianas con mayor autonomía y calidad de vida.

El artículo ha sido publicado en la revista científica “American Journal of Occupational Therapy” y también está disponible en el repositorio de la Universidad de Burgos con el título “Impact of a Dynamic Orthosis on Manual Dexterity Among People With Parkinson’s Disease: A Randomized Trial”. Aunque el estudio demuestra beneficios mientras se usa la órtesis, se requieren investigaciones adicionales para analizar su efecto a largo plazo y su impacto en el desempeño ocupacional y la participación social.