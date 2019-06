Burgos se viste de gala para celebrar el Curpillos

Es el viernes más esperado del año. Hoy se celebra en Burgos el día del Curpillos, fiesta local que está declarada también de interés turístico regional y que recuerda la victoria de las tropas cristianas sobre las musulmanas en la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Es, además, la antesala de las fiestas mayores de San Pedro y San Pablo que tendrán lugar la próxima semana.

Miles de personas disfrutan de una cita que comenzaba a las 11 de la mañana en el Real Monasterio de las Huelgas, epicentro de las celebraciones de esta mañana. Autoridades civiles, religiosas y militares se saludaban antes de comenzar la eucaristía.

Vídeo VIDEO Entrada del arzobispo de Burgos, Don Fidel Herráez, y toda la comitiva a la misa del Curpillos en el Monasterio de las Huelgas.

Allí ha tenido lugar la misa del Curpillos, a cargo del arzobispo de Burgos, Don Fidel Herráez, que recordaba lo "entrañable" que es la fiesta, con "larga tradición".

El arzobispo de Burgos, Don Fidel Herráez, ofició la misa del Curpillos.

Después tuvo lugar la procesión del Curpillos con desfile militar y bailes tradicionales a cargo del grupo de folclore María Ángeles Sáiz. La propia María Ángeles afirmaba que "para mí, la fiesta del Curpillos es la fiesta más importante porque es la que más tradición tiene, la más antigua y se hace en un barrio que mantiene su esencia. Las Huelgas significan mucho para mí". No en vano, son 40 años los que lleva María Ángeles celebrando el curpillos al ritmo de la dulzaina y el tambor. "Y con ganas de seguir, claro, porque además es una forma de entretener a la gente. Yo siempre digo que todo el mundo no puede entrar a la misa porque no hay espacio, entonces, para que la gente no se enfade, porque no puede entrar ya hacemos nosotros este compás de espera a la procesión, para que la gente tenga algo que ver", añade.

Los gigantones y gigantillos aguardaban a las puertas del monasterio.

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que no acudirá a la misa de este domingo del Corpus Christi, sí que lo ha hecho a la del Curpillos. "Hoy estamos aquí en representación de la Corporación, como alcalde de la ciudad y, más allá de las confesiones religiosas de cada uno, de los valores y principios que uno pueda defender desde lo político, hoy se trata una representación institucional y hoy aquí estoy en representación de todos los burgaleses como no puede ser de otra manera, ha apuntado.

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa (c), charla con el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Lorenzo Rodríguez.

Primer Curpillos para De la Rosa como alcalde de la ciudad, que afirmaba vivir el día "con mucha ilusión". "Yo no creo que haya fiesta más propia en la ciudad, que se viva con mayor intensidad que el Curpillos", recalcaba el primer edil, que ha avanzado que "tendremos que promover y potenciar su reconocimiento hacia fuera e intentar que esa declaración de Interés Turístico Regional algún día lo sea Nacional".

Javier Lacalle, ex alcalde de Burgos, y Daniel de la Rosa, alcalde actual, conversan con la abadesa del Monasterio de las Huelgas.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ponía en valor esta fiesta como uno de los acontecimientos "más entrañables de Burgos y también por tanto de la provincia".

LA FIESTA CONTINÚA

A la una y media las celebraciones se trasladaron al parque del Parral, donde 36 peñas y asociaciones burgalesas ofrecían desde primera hora una degustación de productos típicos, como la morcilla o el vino.

Colas de burgaleses en Plaza España, esperando al bus con destino El Parral.

Desde las 10 de la mañana, cientos de personas se agolpaban en Plaza España para acceder a los buses que, gratuitamente, ha ofrecido el Servicio de Movilidad y Transporte hasta las 11 de la noche.

Miembros de Arcecarne cocinan para la Peña Los Jóvenes de Gamonal productos de la tierra.

En El Parral, las casi 40 peñas han acudido a esta cita con cerca de 5.000 kilos de chorizo y morcilla, 6.000 kilos de morro y 3.000 tortillas, además de pinchos morunos, sardinas, agua, refrescos y 2.500 barriles de vino y cerveza.

La grandes carpas servían de cobijo para las pocas gotas de lluvia que caían en las primeras horas.

Cada uno se acercaba a su peña de confianza, bien para probar dichos productos o para saludar a sus amigos.

Chorizos cocido, en la Peña Fátima.

Una fiesta en la que se dan cita personas de todas las edades. No cabe duda que año a año se va convirtiendo en una macrofiesta para los jóvenes, que pueden disfrutar con la actuación de varios djs hasta las 10 de la noche.

Mucha gente ya paseaba desde antes de las 13:30h, hora de finalización de los actos oficiales.

Las previsiones del tiempo señalan que a lo largo de la tarde no se esperaban precipitaciones, con lo que, añadido a que llovió en la tarde-noche de ayer, todo hace indicar que será una jornada más que agradable para todo el público.

Panorámica del parque de El Parral.

Y como en cada gran evento de masas, la moderación y la prudencia serán los objetivos deseados por la mayoría de los burgaleses para que el año que viene puedan volverse a reunir y celebrar todos juntos el Curpillos 2020.