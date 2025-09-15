Burgos estrena su 'Amazon' rural para que los pueblos vendan al mundo

El comercio rural de Burgos da un paso más hacia la digitalización con el nacimiento de Burgos Rural Market, una plataforma online que conecta a negocios y profesionales de toda la provincia en un único espacio común. El proyecto, impulsado por SODEBUR y las Asociaciones de Desarrollo Rural, busca dar visibilidad y nuevas oportunidades a las empresas locales.

Burgos Rural Market surge tras la experiencia de Merindades Plaza, creada en 2021 en la comarca de Las Merindades. Más de cien negocios participaron en esa iniciativa, mejorando su presencia online, llegando a nuevos clientes y demostrando que vender por internet desde un pequeño pueblo es posible.

Ricardo Ordóñez PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA “BURGOS RURAL MARKET

Ahora, el modelo se amplía a toda la provincia de la mano de Adecoar, Adeco Bureba, Adeco Camino, Asopiva, ADRI Ribera del Duero Burgalesa, Agalsa y CEDER Merindades, con el apoyo de Burgos Alimenta.

Un escaparate digital para productos y servicios

La plataforma está diseñada para acoger tanto a comercios que venden productos físicos como a profesionales de servicios —peluquerías, fisioterapeutas, talleres, guías turísticos, entre otros—. Incluso quienes ya tienen página web podrán integrarse, ya que el cliente será redirigido directamente a su tienda online.

El objetivo es dar mayor visibilidad al comercio rural y facilitar la venta online, adaptándose a la realidad de cada negocio.

Formación y acompañamiento para los negocios

Uno de los pilares de Burgos Rural Market es la formación gratuita y el acompañamiento personalizado. Cada comercio recibe apoyo técnico para crear su ficha, subir productos o resolver dudas antes de pasar al “espacio de producción”, donde será visible para clientes de toda España.

Además, se están explorando acuerdos con operadores logísticos para ofrecer envíos económicos y en frío, lo que permitirá ampliar las posibilidades de los negocios rurales sin que la distancia sea un obstáculo.

Actualmente, la plataforma se encuentra en fase de captación y formación de comercios por parte de los técnicos de las Asociaciones de Desarrollo Rural. Las empresas interesadas ya pueden adherirse a través de su asociación de referencia.

Cuando esta fase finalice, la plataforma abrirá al público general para que cualquier usuario pueda realizar sus compras online.

Burgos Rural Market no es solo una web: es una apuesta por la revitalización del medio rural y la transformación digital de sus servicios. Se trata de un proyecto colectivo, alineado con el Plan Estratégico Burgos Rural 2025 (PEBUR2025), que pretende unir lo local para competir con lo global.