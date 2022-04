Belorado (Burgos) inaugura su planta de residuos de construcción para atender a la zona este de la provincia

La localidad burgalesa de Belorado inauguró hoy su planta de transferencia y pretratamiento de residuos de construcción y demolición para dar servicio a toda la zona este de la provincia y a sus ayuntamientos, especialmente las mancomunidades Oca-Tirón y Sierra de la Demanda, lo que supone más de 6.800 habitantes, tras una inversión de 295.000 euros.

Dicha instalación, ubicada en el polígono industrial ‘El Retorto’, se suma a la ya existente en los municipios de Villadiego y Villasana de Mena, y persigue tejer una red de instalaciones en la provincia que puedan evitar la proliferación de escombreras y facilitar la correcta gestión de los escombros.

La siguiente planta de gestión de residuos de construcción y demolición se prevé que sea en Quintanar de la Sierra. El proyecto ya está en manos del Ayuntamiento, y el Consorcio está a la espera del acuerdo plenario que ceda el uso de la parcela, ya urbanizada y dotada de todos los servicios. Su ubicación será en el polígono industrial de Quintanar, y su importe de ejecución será de 520.000 euros.

El presidente de la Diputación, César Rico, fue el encargado de inaugurar esta instalación, construida en el marco del convenio de escombreras suscrito entre la Junta, la Diputación y el Consorcio de Residuos, que busca dar una solución, y realizar una correcta gestión, de los residuos de construcción de obras menores. En virtud de este convenio, la Diputación aportó el 60 por ciento de la inversión y el Consorcio el 40 por ciento. Por otro lado, la Junta de Castilla y León, está procedido a restaurar paisajísticamente más de 110 escombreras.

Esta planta no solo gestionará los residuos de construcción y demolición de obras menores, también admitirá los residuos voluminosos. En la actualidad, el Consorcio viene realizando la recogida mensual de muebles y enseres en todos los ayuntamientos que así lo solicitan previa llamada telefónica gratuita, y siempre conforme al calendario que a todos los ayuntamientos se les envía a primeros de año.

La recogida de aquellos residuos distintos a muebles y enseres conocidos como voluminosos también será gestionada a través de esta infraestructura. El ‘modus operandi’ para la gestión de escombros y voluminosos será mediante llamada de los ayuntamientos al Consorcio para solicitar este servicio. Una vez solicitado, un camión se pasará a retirar los escombros que cada ayuntamiento almacena. El coste del servicio es de 15 euros por metro cúbico.

Pero este servicio no solo va dirigido a los ayuntamientos, también va a los particulares que han contratado una obra menor y se quieren deshacer de los escombros. En este caso, el particular también podrá depositar en la planta los escombros siempre que acompañen la correspondiente declaración responsable de obra menor expedida por su Ayuntamiento. Solo en ese caso se les permitirá el acceso a planta. El Consorcio liquidará al Ayuntamiento por las toneladas que deposite el particular.

Una vez depositados los escombros y voluminosos se procederá por el operador de la planta a su separación y agrupación de los diferentes tipos de residuos en trojes y su posterior envío a gestores autorizados para su recuperación y aprovechamiento. Su capacidad de diseño permite albergar hasta 4.200 toneladas al año de escombros y voluminosos para su pretratamiento y clasificación.