Ayuntamiento de Burgos identifica once personas sin hogar gracias al proyecto Reencuentro Nocturno

El Ayuntamiento de Burgos ha identificado a once personas sin hogar en las calles y ha recorrido, principalmente andando, aproximadamente el 60 por ciento del total de las vías de la ciudad, con presencia de personas voluntarias en todas las zonas de acción social. Los barrios periféricos de la ciudad, como Villafría, Cótar, Villatoro y Villimar, no fueron objeto del proyecto, al no ser zonas con presencia previa de personas sin hogar.

El de Burgos ha llevado a cabo este proyecto en colaboración con otros 28 municipios de toda España, en el proyecto de recuentos nocturnos de personas sin hogar en diferentes localidades de España, de acuerdo con una guía metodológica común.

Este proyecto está siendo liderado desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y los objetivos principales son mejorar el conocimiento sobre el número y las características de las personas sin hogar; cuantificar su número durante una noche concreta en un número determinado de ciudades y localidades de España; conocer sus principales características sociodemográficas –edad, sexo y origen– y sentar las bases para dotar de continuidad a esta iniciativa.

El Ayuntamiento de Burgos ha llevado a cabo, a través de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, durante la noche de 24 de octubre, entre las 22.00 y las 02.00 horas, la realización del recuento nocturno de personas sin hogar en situación de calle, con la colaboración de Policía Local de la Diversidad, Cáritas Diocesana y personas voluntarias que se han sumado al proyecto, entre ellas un grupo de estudiantes del tercer curso de Educación Social de la Universidad de Burgos. Han participado un total de 25 personas voluntarias, quienes han recorrido en grupos las nueve zonas de Acción Social del municipio.

Los resultados del Recuento nocturno, tras la cumplimentación de los instrumentos de recogida de información, están siendo procesados desde el equipo de coordinación nacional del proyecto. También contempla el recuento de personas sin hogar que se encuentran en centros, entre ellos el Albergue municipal de transeúntes y el CEIS. Esta actividad se está desarrollando en estos días y culminará el próximo 2 de noviembre.

Falta de apoyos

Cáritas Burgos alerta de la falta de apoyos que sufren las personas sin hogar. Dos de cada diez tienen rostro de mujer. Cáritas acompaña a estas personas en sus necesidades gracias a las redes de apoyo de la Iglesia. Sólo en lo que va de año, Cáritas ha atendido a 1.056 personas sin hogar en la provincia, realizando 8.391 intervenciones. Preocupa el número creciente de jóvenes y mujeres que viven en situación de sin hogarismo. Desde Cáritas, que desarrolla el programa de personas sin hogar se exigen medidas concretas en materia de vivienda que den una solución a esta realidad que también está presente en las calles de Burgos capital. Para visibilizar su situación, este domingo estas personas saldrán a la calle, desde el Ayuntamiento hasta la Subdelegación del Gobierno, en un acto simbólico con el que se pretende que la sociedad ponga cara a las personas sin hogar.