Ambulancias congeladas en pleno invierno: denuncian el riesgo para pacientes y sanitarios de Burgos

El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) ha denunciado la precaria situación que sufren muchas de las ambulancias de emergencias de la provincia durante el invierno. La carencia de un techo protector y de una conexión eléctrica en sus bases provoca que los vehículos se congelen debido a las bajas temperaturas, una situación que, aseguran, se repite cada año sin que se tomen medidas.

Como consecuencia, los habitáculos asistenciales no alcanzan una temperatura adecuada, lo que pone en riesgo tanto a los pacientes como a la medicación. Según ha explicado Eva Mª Martín, secretaria de la Sección Sindical de SP-TES en Burgos, "los pacientes sufren las temperaturas bajas, ya que en muchas ocasiones, no da tiempo a que la ambulancia se caldee entre la salida y la llegada de la ambulancia a la Emergencia". Además, ha añadido que "la medicación de los vehículos puede verse comprometida por las bajas temperaturas, con lo que eso conlleva".

Una situación “inhumana”

Tener que tratar a un paciente con estas temperaturas es inhumano Eva Mª Martín Secretaria de la Sección Sindical de SP-TES en Burgos

Desde el sindicato califican la situación de “inhumana” para los pacientes y los propios profesionales sanitarios. “Podemos encontrarnos con que el habitáculo no tenga la temperatura adecuada y en muchas ocasiones, el paciente está semidesnudo o con poca ropa y según su patología, ésta puede empeorar con el frío”, comentan. Esta situación afecta especialmente a las bases de la UVI Móvil y Soporte Vital Básico de Medina de Pomar, Briviesca, Roa de Duero, Belorado o Lerma.

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl

El sindicato señala que, aunque en varias de estas bases los vehículos están enchufados para activar la calefacción autónoma, el sistema "se bloquea". Por ello, insisten en que es igualmente necesario que las ambulancias estén resguardadas bajo un techo para mitigar los efectos de las heladas y garantizar su correcto funcionamiento y una temperatura mínima en el interior.

“Inacción” de la empresa y la Gerencia

Es inconcebible que ni la Empresa ni la Gerencia de Emergencias, haya hablado con los ayuntamientos Eva Mª Martín Secretaria de la Sección Sindical de SP-TES en Burgos

SP-TES dirige su denuncia hacia la Empresa Concesionaria Ambulancias Rodrigo y la Gerencia de Emergencias, a quienes acusa de “hacer caso omiso” a sus reivindicaciones, presentadas tanto en invierno por el frío como en verano por las altas temperaturas. “En muchísimas ocasiones hemos hablado para que tanto en las bases de gestión directa, como en aquellas que dependen de la Gerencia de Emergencias, pongan solución, pero como todos los años, el problema persiste”, lamentan desde el sindicato.

La organización critica la falta de previsión y de soluciones prácticas, como tener que tirar un cable desde la ventana de la base para poder enchufar la ambulancia. “Es inconcebible que ni la Empresa ni la Gerencia de Emergencias, haya hablado con los ayuntamientos, porque en muchas de las bases, hay que tirar un cable desde la ventana de la base para poder enchufar la ambulancia y en otras, ni eso”, resaltan desde el sindicato.

La solución, según SP-TES, pasaría por una gestión conjunta entre la Empresa, la Gerencia de Emergencias y los diferentes ayuntamientos para ubicar las ambulancias en lugares idóneos, techados y con una conexión eléctrica que permita mantener los vehículos y sus materiales en una temperatura óptima para la asistencia sanitaria.