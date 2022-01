El vasco Jon Ander González Esteban dirigirá el partido Lugo - Burgos CF

El colegiado del comité vasco Jon Ander González Esteban dirigirá el partido Lugo - Burgos CF, que se jugará el próximo sábado día 29 dentro de la jornada 25 de LaLiga SmartBank, según las designaciones comunicadas este jueves por el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Estas son todas las designaciones dadas a conocer en la jornada de hoy:

El Lugo recibirá al Burgos CF en la mejor racha actual sin perder en el fútbol profesional español En el partido de ida, disputado en octubre en El Plantío, el duelo entre castellanos y gallegos acabó en tablas Burgos 27 ene 2022 - 17:43





== LaLiga SmartBank (jornada 25)



. Valladolid - Sporting de Gijón



Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (C. Andaluz)



VAR: Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)



. Amorebieta - Girona



Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)



VAR: Víctor Areces Franco (C. Asturiano)



. Eibar - Huesca



Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (C. Castellano-Manchego)



VAR: Francisco Hernández Maeso (C. Extremeño)



. Lugo - Burgos



Árbitro: Jon Ander González Esteban (C. Vasco)



VAR: Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)



. Oviedo - Almería



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)



VAR: Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)



. Leganés - Alcorcón



Árbitro: Iosu Galech Apezteguia (C. Navarro)



VAR: Aitor Gorostegui Fernández (C. Vasco)



. Cartagena - Fuenlabrada



Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas)



VAR: Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)



. Las Palmas - Real Sociedad "B"



Árbitro: Alejandro Quintero González (C. Andaluz)



VAR: Oliver De La Fuente Ramos (C. Castellano-Leonés)



. Mirandés - Málaga



Árbitro: Víctor García Verdura (C. Catalán)



VAR: Daniel Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)



. Ponferradina - Tenerife



Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)



VAR: Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)



. Ibiza - Zaragoza



Árbitro: Saúl Ais Reig (C. Valenciano)



VAR: David Pérez Pallas (C. Gallego).