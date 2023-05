Muere a los 92 años el exentrenador del Burgos CF Arsenio Iglesias

Arsenio Iglesias Pardo, fallecido este viernes en A Coruña a los 92 años, fue futbolista y entrenador, conocido como “o bruxo de Arteixo” y recordado sobre todo por su labor como técnico del Deportivo de La Coruña, el “Súperdepor" que fue dos veces subcampeón de Liga en los años noventa y con el que conquistó la Copa del Rey de 1995 .



Nació en Arteixo, A Coruña, el 24 de diciembre de 1930, comenzó a practicar el fútbol en el pueblo, en el equipo Penouqueira, del que pasó al Juvenil gallego.



Jugaba en la posición de delantero y en la temporada 1951-52 debutó como profesional en el Deportivo de La Coruña. En sucesivas temporadas militó en el Sevilla, Granada y Oviedo, donde colgó las botas en Primera División, en la temporada 1964-65, aunque después aún siguió jugando en el Albacete, entonces en Tercera.



Su primer equipo como entrenador fue el Fabril Deportivo, filial del Deportivo. En 1970 Sustituyó a Roque Olsen en el primer equipo, que militaba entonces en Segunda División, y logró el ascenso a Primera. Desde entonces, su vinculación con del Deportivo, aunque intermitente, marcó su carrera.



Entre 1971 y 1982 entrenó a varios clubes. Al Deportivo, con el que debutó en Primera el 5 de septiembre de 1971 frente al Córdoba; al Hércules -al que ascendió a Primera en la 73-74-; Zaragoza -al que llevó a Primera en la 77-78-; Burgos, Elche y Almería, para regresar de nuevo en 1982 al Deportivo, donde permaneció hasta 1985.



En 1987 regresó al banquillo de Dépor, con el que consiguió en 1991 el ascenso a Primera, pero no continuó en el cargo sino que fue nombrado asesor del presidente del club, Augusto César Lendoiro.



Sin embargo, la destitución de José Antonio Boronat, en abril de 1992, le obligó a regresar al banquillo, iniciando la etapa más brillante del club gallego, que a partir de 1993 estuvo presente en competiciones europeas, fue dos veces subcampeón de Liga (1993-94 y 1994-95) y conquistó la Copa del Rey de 1995, el primer título en la historia del club.



Para el recuerdo quedó el penalti fallado por el serbio Miroslav Djukic contra el Valencia, en los minutos finales del último partido de la temporada 1993-94 , que privó al Deportivo de su primera Liga, que finalmente viajó a Barcelona.



Los coruñeses volverían a ser segundos, por detrás del Real Madrid, la temporada siguiente, pero ese año lograron el primer título de la historia del club, la Copa del Rey, al derrotar al Valencia por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu, en una final disputada en dos días, después de que el diluvio caído sobre la capital de España, aquel 24 de junio de 1995, obligase a suspenderlo y a jugar los once minutos restantes tres días después.



Pocos días después, Arsenio abandonó el banquillo del Dépor, tal y como había anunciado en enero de ese año, y siguió este deporte como comentarista en TVE.



Meses después, en enero de 1996, aceptó sustituir a Jorge Valdano como entrenador del Real Madrid hasta finalizar la temporada. Esta oportunidad era para el "brujo de Arteixo" ver cumplido un sueño, aunque no pudo culminarlo con éxito al dejar el banquillo el 29 de mayo, poco antes de finalizar la campaña.



Alejado desde entonces del fútbol, salvo algunas participaciones como comentarista, en septiembre de 1999 fue presentado como coordinador de las escuelas deportivas municipales de A Coruña por el alcalde, Francisco Vázquez.



El 29 de diciembre de 2005 fue el encargado de dirigir junto con Fernando Vázquez el primer encuentro de la selección gallega frente a Uruguay. Ambos repitieron al frente del combinado en 2006, 2007 y 2008.



En 2004 recibió uno de los galardones de la I edición de los "Premios Galicia Deporte" y la Distinción al Mérito Deportivo de Galicia (2011).



En 2007 fue nombrado vicesecretario de la directiva Instituto de Estudios Torre de Hércules, en A Coruña, desde el que se promovió que el edificio fuera declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.



Entre los numerosos premios que recibió, en mayo de 2016 le fue concedida la más alta distinción del Deportivo, la insignia de Oro y Brillantes, y fue distinguido como Lenda Branquiazul (leyenda blanquiazul) durante el descanso del último partido del campeonato liguero del curso 2015-2016, ante el Real Madrid.



El 18 diciembre de 2017 fue nombrado Hijo Predilecto de Arteixo, su localidad natal yen 2020, el Ayuntamiento de A Coruña aprobó nombrarle Hijo Adoptivo de la ciudad y poner su nombre a una calle.