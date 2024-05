Michu, director deportivo del Burgos CF: "Ahora habrá primas por el ascenso a Primera División"

Es la entrevista más buscada de los últimos meses. El pasado 5 de febrero Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, dejaba en el aire su futuro como director deportivo del Burgos CF. Llegaba una nueva propiedad y no se sabía si, con los nuevos propietarios, vendría gente de su confianza que ocupara este puesto. También el propio Michu desveló que podía romper su contrato ante el cambio en la mayoría accionarial.

Han pasado casi 4 meses de ese momento. 4 meses de silencio en los que la afición ha pedido por todos los medios posibles que Michu se quedara. Y sí, se queda. Hasta 2027. Michu concede su primera entrevista a COPE Burgos y aborda varios aspectos cruciales.

En primer lugar, aborda su continuidad como director deportivo del Burgos CF hasta 2027, poniendo fin a cuatro meses de incertidumbre y especulación. Reflexiona sobre el impacto emocional del apoyo de la afición, que jugó un papel decisivo en su decisión de quedarse. Michu menciona que el día del 5-0 en Oviedo fue crucial para su continuidad, destacando cómo el apoyo incondicional de los seguidores, incluso en la derrota, reforzó su compromiso con el club.

Además, Michu comparte sus pensamientos y sentimientos durante el período de silencio, recordando los momentos en que los aficionados pedían que se quedara y cómo eso influyó en su decisión. Reflexiona sobre su rol en el club, explicando por qué optó por la dirección deportiva en lugar de convertirse en entrenador, y habla de sus logros desde que asumió el cargo en 2019. Recuerda especialmente el ascenso a Segunda División en 2021 y los desafíos económicos que enfrentaron.

Audio

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Michu también comenta sobre los nuevos propietarios del club, liderados por Marcelo Figoli, y compara esta administración con la anterior de la familia Caselli. Analiza el rendimiento del equipo durante la temporada, destacando la necesidad de mejorar fuera de casa.

Mirando hacia el futuro, Michu habla sobre las prioridades en renovaciones y fichajes, y cómo el aumento del capital social permitirá al club optar a jugadores de mayor calidad. También señala la intención de que en 2027 el equipo esté en Primera División. "A mí me encantaría. Tengo que ir de la mano con una propiedad, esto no depende de mí y luego, encima, no puedo jugar desgraciadamente. Me encantaría a veces salir al campo pero no puedo", ha comentado.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, ha afirmado en exclusiva que la próxima temporada habrá primas por el ascenso a Primera División. "Hasta ahora los futbolistas en los contratos tenían una prima o bonus por permanencia y la temporada que viene ya no la va a tener nadie, ni siquiera yo. Ahora habrá más bonus por ascenso", ha confirmado.

Y ha lanzado un mensaje claro. "La temporada que viene alguno tiene que cambiar esa mentalidad, el primero el director deportivo, que ya lo tengo bastante claro. Nosotros apuntamos a Primera", ha sentenciado.