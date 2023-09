Esteban Saveljich llega al Burgos CF para "volver a disfrutar del fútbol"

El defensor argentino Esteban Saveljich, con pasaporte de Montenegro, llega al Burgos CF después de una temporada en el Rayo Vallecano en la que prácticamente no ha jugado, por lo que llega a su nuevo equipo con ganas de "volver a disfrutar del fútbol", ha afirmado este miércoles durante su presentación.









Saveljich ha explicado que ha pasado una etapa muy dura, "la más dura" de su carrera, un proceso muy largo durante el que "por problemas ajenos" no ha contado con confianza.



"Después de hablar con ellos (Rayo Vallecano) me decidí por esta opción, me transmitieron mucho cariño, de la ciudad y me hablaron de la calidad del vestuario, algo que he podido comprobar desde el minuto uno", ha afirmado.



Sin embargo, para él supone "un desafío" porque quiere volver a sentirse "importante y relanzar" su carrera deportiva.



Saveljich quiso viajar con su nuevo equipo a Gijón la pasada jornada, aunque no estaba en las mejores condiciones para jugar, pero le pidió al entrenador "poder ir a la concentración para poder estar más tiempo con los nuevos compañeros y entrar en la dinámica de equipo".



Físicamente no se encuentra en sus mejores condiciones pero reconoce que se ha encontrado bien en los entrenamientos: "Yo por mí jugaría ya pero no quiero precipitarme y poder tener una lesión", ha concluido.