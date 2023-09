Churripi habla por primera vez de su posible marcha del Burgos CF: "Solo había una manera de salir"

Ha sido una de las cuestiones que más en vilo ha tenido a la afición del Burgos CF durante toda la pretemporada. La posible salida del portero José Antonio Caro 'Churripi' del conjunto blanquinegro ha rondado por los entornos de El Plantío a lo largo de los meses de verano.

La extraordinaria temporada pasada, alcanzando el logro de ser el portero con más minutos sin encajar en un arranque de LaLiga fue noticia a nivel mundial. Batió el récord que tenía el ex portero del Barcelona, Claudio Bravo, que estuvo los primeros 755 minutos de Liga disputados en la temporada 2014-2015 con la portería a cero.

Churripi lograba superar dicha cifra, durante el partido de la novena jornada de Segunda División frente al Deportivo Alavés, algo que fue muy celebrado en El Plantío, lleno a rebosar.

El partido terminó con victoria a favor del equipo burgalés por 3-0, lo que le sirvió a Churripi para sumar otro récord: es el portero con más porterías a cero consecutivas de la historia de Segunda División: sumó diez jornadas consecutivas (la última de la temporada 2021-2022 y las nueve disputadas de la 2022-2023), algo que solo logró Romero, portero del Sant Andreu en la temporada 1969-1970.

Esos grandes números le valieron para que durante toda la temporada muchos equipos se fijaran en él. Se comentó el interés del RCD Espanyol, que estaba en Primera División la pasada temporada y necesitaba fichar a un portero en el mercado de invierno ya que sus guardametas no estaban al nivel que se esperaba. Al tener Churripi contrato hasta 2024 con el Burgos CF, esa idea no salió adelante.

Pero al llegar este verano la maquinaria de los rumores se volvió a activar. La cláusula de cinco millones de euros que José Antonio Caro firmó con Michu, director deportivo del Burgos CF, ante su posible salida fue una pequeña tranquilidad para el club blanquinegro, ya que o bien se quedaba un jugador que gran nivel o bien recibía una importante cantidad económica a cambio de su adiós.

Pese a todo, Churripi asegura que ha sufrido "un verano extraño porque nunca había vivido una posible salida de un club mediante un traspaso". "Lo he intentado llevar de la mejor manera posible, sí que es verdad que había días que no he estado cómodo y no he estado con los cinco sentidos puestos en lo que debería, en entrenar bien y estar centrado y puede que me haya pasado un poco de factura en algunos momentos de la pretemporada". Pero, pese a todo, afirma que "estoy feliz de estar aquí". "Solo contemplaba una manera de salir, que era yendo a Primera División".

Y es que, asegura que "en ningún momento contemplaba jugar en esta categoría sino era aquí, en este club. Porque creo que el cariño y todo lo que me transmite nuestra gente, tanto mis compañeros, trabajadores del club, como afición hay que valorarlo". E insiste: "Solo valoraba irme del Burgos si era a Primera División. En ningún momento contemplaba ni contemplo seguir en la misma categoría defendiendo otro club".

Es el compromiso del guardameta blanquinegro con su club, que este domingo (18:30h) tiene una cita importante. El 'Derbi de Castilla' ante el Real Valladolid, en tierras pucelanas. Un partido declarado de alto riesgo, por lo que José Antonio Caro pide a la afición que vaya a "disfrutar". "Una de las cosas más importantes para mí es que nosotros demos la cara, que seamos conscientes del escudo que llevamos en el pecho y dejárnoslo todo para que se sientan orgullosos de nosotros", añade.

Preguntado por las diferencias respecto a esa pasada temporada llena de récords, Caro apunta que "lo normal es encajar goles en una categoría muy igualada que cada año tiene más nivel". "Lo del año pasado es algo que era anecdótico, es un recuerdo muy bonito por supuesto pero bueno mientras el equipo gane da igual que encaje", dice.

El objetivo para ese partido será mostrar una buena imagen. "Tenemos que mejorar fuera de casa. Estamos haciendo muy buenos partidos aquí en El Plantío tanto defensivamente como ofensivamente, teniendo muchas ocasiones y ahora sabemos lo que tenemos que mejorar y sobre todo seguir el mismo patrón y ser el mismo equipo que aquí", reconoce.